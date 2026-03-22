Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260322/ekspert-868527999.html
Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий
Мошенники активизировались в преддверии апрельской индексации социальных пенсий, схемы в основном направлены на пожилых граждан, рассказал РИА Новости эксперт... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T03:16+0300
2026-03-22T03:19+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868527999.jpg?1774138773
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий

РИА Новости: мошенники эксплуатируют желание получить прибавку к пенсии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мошенники активизировались в преддверии апрельской индексации социальных пенсий, схемы в основном направлены на пожилых граждан, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"В преддверии апрельской индексации социальных пенсий, которая запланирована на уровне 6,8%, мы фиксируем значительную активизацию мошеннических схем, нацеленных на пожилых граждан", - сообщил он.
По его словам, информационная повестка, связанная с государственными выплатами, традиционно становится темой для мошеннических легенд, и начало 2026 года подтверждает эту тенденцию.
"Мошенники превратились в тонких психологов, эксплуатирующих желание человека получить дополнительную прибавку к пенсии", - заключил эксперт.
Ранее в марте Кучава сообщал РИА Новости, что мошенники стали сообщать о якобы неучтенном трудовом стаже и обещать не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если срочно подать заявление. Также он предупреждал о мошенничестве со стороны псевдоюристов, которые в преддверии индексации пенсий навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей. При этом атаки на пенсионеров со стороны аферистов стали распространяться и в мессенджерах.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала