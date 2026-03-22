Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий

2026-03-22T03:16+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мошенники активизировались в преддверии апрельской индексации социальных пенсий, схемы в основном направлены на пожилых граждан, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. "В преддверии апрельской индексации социальных пенсий, которая запланирована на уровне 6,8%, мы фиксируем значительную активизацию мошеннических схем, нацеленных на пожилых граждан", - сообщил он. По его словам, информационная повестка, связанная с государственными выплатами, традиционно становится темой для мошеннических легенд, и начало 2026 года подтверждает эту тенденцию. "Мошенники превратились в тонких психологов, эксплуатирующих желание человека получить дополнительную прибавку к пенсии", - заключил эксперт. Ранее в марте Кучава сообщал РИА Новости, что мошенники стали сообщать о якобы неучтенном трудовом стаже и обещать не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если срочно подать заявление. Также он предупреждал о мошенничестве со стороны псевдоюристов, которые в преддверии индексации пенсий навязывают пожилым людям платные услуги по оформлению перерасчета пенсий, взимая за это десятки тысяч рублей. При этом атаки на пенсионеров со стороны аферистов стали распространяться и в мессенджерах.

