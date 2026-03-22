Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы
Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы - 22.03.2026, ПРАЙМ
Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы
При выборе докторской колбасы в первую очередь стоит смотреть на условия хранения в магазине: температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов,... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T04:16+0300
2026-03-22T04:16+0300
2026-03-22T04:22+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. При выборе докторской колбасы в первую очередь стоит смотреть на условия хранения в магазине: температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Первое, на что стоит смотреть в магазине - это условия хранения докторской колбасы. Колбаса должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до плюс 6 градусов. Важно помнить, что срок годности продукта не в вакуумной упаковке всегда меньше", - говорится в сообщении. Помимо этого, эксперты отмечают важность маркировки. Так, вся важная информация, в том числе состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и способ упаковки, должна быть указана на этикетке. Классический состав докторской колбасы по ГОСТу включает свинину, говядину, воду, яйца, сухое молоко, соль, сахар и специи. По словам эксперты, хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот, с цветом от розового до светло-розового, без пятен и комочков. В ней не должно быть куриного мяса, соевого или пшеничного белка и крахмала. Кроме того, стоит избегать добавок Е120, Е252 и Е536. "Еще один способ убедиться в качестве докторской колбасы - проверить наличие на упаковке российского Знака качества. Такая маркировка гарантирует, что продукт соответствует обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", - подытожили в сообщении.
общество , здоровье
Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы
РИА Новости: хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот и пятен
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. При выборе докторской колбасы в первую очередь стоит смотреть на условия хранения в магазине: температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Первое, на что стоит смотреть в магазине - это условия хранения докторской колбасы. Колбаса должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до плюс 6 градусов. Важно помнить, что срок годности продукта не в вакуумной упаковке всегда меньше", - говорится в сообщении.
Помимо этого, эксперты отмечают важность маркировки. Так, вся важная информация, в том числе состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и способ упаковки, должна быть указана на этикетке. Классический состав докторской колбасы по ГОСТу включает свинину, говядину, воду, яйца, сухое молоко, соль, сахар и специи.
По словам эксперты, хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот, с цветом от розового до светло-розового, без пятен и комочков. В ней не должно быть куриного мяса, соевого или пшеничного белка и крахмала. Кроме того, стоит избегать добавок Е120, Е252 и Е536.
"Еще один способ убедиться в качестве докторской колбасы - проверить наличие на упаковке российского Знака качества. Такая маркировка гарантирует, что продукт соответствует обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", - подытожили в сообщении.