Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы - 22.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260322/eksperty-868528372.html
Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы
При выборе докторской колбасы в первую очередь стоит смотреть на условия хранения в магазине: температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов,... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T04:16+0300
2026-03-22T04:22+0300
общество
здоровье
04:16 22.03.2026 (обновлено: 04:22 22.03.2026)
 
Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы

РИА Новости: хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот и пятен

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. При выборе докторской колбасы в первую очередь стоит смотреть на условия хранения в магазине: температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Первое, на что стоит смотреть в магазине - это условия хранения докторской колбасы. Колбаса должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до плюс 6 градусов. Важно помнить, что срок годности продукта не в вакуумной упаковке всегда меньше", - говорится в сообщении.
Помимо этого, эксперты отмечают важность маркировки. Так, вся важная информация, в том числе состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и способ упаковки, должна быть указана на этикетке. Классический состав докторской колбасы по ГОСТу включает свинину, говядину, воду, яйца, сухое молоко, соль, сахар и специи.
По словам эксперты, хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот, с цветом от розового до светло-розового, без пятен и комочков. В ней не должно быть куриного мяса, соевого или пшеничного белка и крахмала. Кроме того, стоит избегать добавок Е120, Е252 и Е536.
"Еще один способ убедиться в качестве докторской колбасы - проверить наличие на упаковке российского Знака качества. Такая маркировка гарантирует, что продукт соответствует обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам качества", - подытожили в сообщении.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
