Запасы газа в европейских ПХГ снизились до 28,5%
Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) 20 марта снизились до 28,5%, сообщил "Газпром".
2026-03-22T23:37+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) 20 марта снизились до 28,5%, сообщил "Газпром". "Запасы газа в европейских подземных хранилищах сократились до 28,5%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe на 20 марта", - говорится в сообщении компании. При этом уровень запасов в ПХГ крупнейших по потреблению газа стран еще ниже среднего показателя по ЕС. Так, в хранилищах Нидерландов осталось всего 6,8% запасов газа.
