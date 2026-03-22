Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики

Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики - 22.03.2026, ПРАЙМ

Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на фоне топливного кризиса в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке назвал отказ ФРГ от... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T13:41+0300

2026-03-22T13:41+0300

2026-03-22T13:41+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на фоне топливного кризиса в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке назвал отказ ФРГ от атомной энергетики огромной стратегической ошибкой. "Германия совершила огромную стратегическую ошибку, закрыв атомные электростанции… Сейчас ситуация с электроснабжением в Германии не была бы настолько плачевной, если бы у нее остались АЭС", - заявил Бироль, чьи слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Глава МАЭ надеется, что страны извлекут урок из нынешнего топливного кризиса. В среднесрочной перспективе Бироль видит значительный потенциал в малых модульных реакторах. По его словам, они появятся на рынке в начале 2030-х годов. На прошлой неделе члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов, а США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. В 2011 году правительство Германии приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

https://1prime.ru/20260321/dizel-868521960.html

германия

сша

ближний восток

газ, мировая экономика, германия, сша, ближний восток, фатих бироль, мэа