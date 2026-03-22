Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики
Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики - 22.03.2026, ПРАЙМ
Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на фоне топливного кризиса в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке назвал отказ ФРГ от... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T13:41+0300
2026-03-22T13:41+0300
2026-03-22T13:41+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на фоне топливного кризиса в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке назвал отказ ФРГ от атомной энергетики огромной стратегической ошибкой. "Германия совершила огромную стратегическую ошибку, закрыв атомные электростанции… Сейчас ситуация с электроснабжением в Германии не была бы настолько плачевной, если бы у нее остались АЭС", - заявил Бироль, чьи слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Глава МАЭ надеется, что страны извлекут урок из нынешнего топливного кризиса. В среднесрочной перспективе Бироль видит значительный потенциал в малых модульных реакторах. По его словам, они появятся на рынке в начале 2030-х годов. На прошлой неделе члены МЭА договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов, а США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. В 2011 году правительство Германии приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
германия
сша
ближний восток
газ, мировая экономика, германия, сша, ближний восток, фатих бироль, мэа
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Фатих Бироль, МЭА
Глава МЭА оценил отказ Германии от атомной энергетики
Глава МЭА назвал отказ Германии от атомной энергетики стратегической ошибкой