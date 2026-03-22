https://1prime.ru/20260322/germaniya-868535455.html
"Под угрозой". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получила Германия
В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life.
2026-03-22T16:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life. "Католическая Пасха под угрозой в Германии: в стране закончились яйца из-за птичьего гриппа. Продавцы в крупных городах распродают остатки по бешеным ценам", — говорится в материале.Согласно данным издания, жители Берлина полностью раскупили все запасы в торговых точках, и там, где продукция еще есть в наличии, ее продают за восемь евро вместо прежних двух-трех евро."Из-за такого ценника немцы вынуждены ехать из крупных городов в пригород, чтобы закупиться <…> к Пасхе на 5 апреля", — отмечается в публикации. Местные власти заявляют, что ситуация должна прийти в норму в течение недели. В воскресенье появилась информация о том, что русскоязычное население Германии массово выражает недовольство увеличением цен на продукты, которые начали расти вслед за подорожанием бензина на автозаправочных станциях из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260322/smi-868535294.html
https://1prime.ru/20260322/germaniya-868533577.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Life: в Германии наблюдается дефицит яиц перед Пасхой из-за птичьего гриппа