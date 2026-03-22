Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Под угрозой". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получила Германия - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Под угрозой". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получила Германия
В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life.
2026-03-22T16:35+0300
германия
берлин
ближний восток
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life. "Католическая Пасха под угрозой в Германии: в стране закончились яйца из-за птичьего гриппа. Продавцы в крупных городах распродают остатки по бешеным ценам", — говорится в материале.Согласно данным издания, жители Берлина полностью раскупили все запасы в торговых точках, и там, где продукция еще есть в наличии, ее продают за восемь евро вместо прежних двух-трех евро."Из-за такого ценника немцы вынуждены ехать из крупных городов в пригород, чтобы закупиться &lt;…&gt; к Пасхе на 5 апреля", — отмечается в публикации. Местные власти заявляют, что ситуация должна прийти в норму в течение недели. В воскресенье появилась информация о том, что русскоязычное население Германии массово выражает недовольство увеличением цен на продукты, которые начали расти вслед за подорожанием бензина на автозаправочных станциях из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
16:35 22.03.2026
 
"Под угрозой". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получила Германия

Life: в Германии наблюдается дефицит яиц перед Пасхой из-за птичьего гриппа

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life.
"Католическая Пасха под угрозой в Германии: в стране закончились яйца из-за птичьего гриппа. Продавцы в крупных городах распродают остатки по бешеным ценам", — говорится в материале.
Согласно данным издания, жители Берлина полностью раскупили все запасы в торговых точках, и там, где продукция еще есть в наличии, ее продают за восемь евро вместо прежних двух-трех евро.
"Из-за такого ценника немцы вынуждены ехать из крупных городов в пригород, чтобы закупиться <…> к Пасхе на 5 апреля", — отмечается в публикации.
Местные власти заявляют, что ситуация должна прийти в норму в течение недели.
В воскресенье появилась информация о том, что русскоязычное население Германии массово выражает недовольство увеличением цен на продукты, которые начали расти вслед за подорожанием бензина на автозаправочных станциях из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
