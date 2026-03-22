"Под угрозой". СМИ рассказали, какой неожиданный удар получила Германия

В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life. | 22.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В ФРГ наблюдается нехватка яиц перед католической Пасхой из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает издание Life. "Католическая Пасха под угрозой в Германии: в стране закончились яйца из-за птичьего гриппа. Продавцы в крупных городах распродают остатки по бешеным ценам", — говорится в материале.Согласно данным издания, жители Берлина полностью раскупили все запасы в торговых точках, и там, где продукция еще есть в наличии, ее продают за восемь евро вместо прежних двух-трех евро."Из-за такого ценника немцы вынуждены ехать из крупных городов в пригород, чтобы закупиться <…> к Пасхе на 5 апреля", — отмечается в публикации. Местные власти заявляют, что ситуация должна прийти в норму в течение недели. В воскресенье появилась информация о том, что русскоязычное население Германии массово выражает недовольство увеличением цен на продукты, которые начали расти вслед за подорожанием бензина на автозаправочных станциях из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

