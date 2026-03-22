В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260322/germaniya-868536974.html
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit - 22.03.2026, ПРАЙМ
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit
Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения - | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T18:01+0300
2026-03-22T18:30+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
германия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/35/837663560_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5b81b1bd840ec42a0df335e5ed6a1ba6.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения - ниже 300 тысяч, сообщает газета Zeit со ссылкой на Немецкую ассоциацию розничной торговли (HDE). "В этом году количество розничных магазинов в Германии сократится до менее чем 300 тысяч. По прогнозу ассоциации, за 2026 год ожидается уменьшение числа магазинов на 4,9 тысяч - до всего лишь 296 тысяч... С момента объединения Германии количество магазинов никогда не опускалось ниже 300 тысяч", - говорится в материале газеты. По данным HDE, на которые ссылается Zeit, к концу 2015 года в Германии было еще около 372 тысяч магазинов розничной торговли. Особенно резкие падения произошли во время пандемии коронавируса - на 11,5 тысяч в 2021 году и на 11 тысяч в 2022 году. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.
https://1prime.ru/20260321/dizel-868521960.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/35/837663560_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2757694239780be2ac978f6d91a72098.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, германия, европа
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
18:01 22.03.2026 (обновлено: 18:30 22.03.2026)
 
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit

Zeit: число магазинов в Германии впервые с 1990 года может упасть ниже 300 тысяч

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Города мира. Берлин. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения - ниже 300 тысяч, сообщает газета Zeit со ссылкой на Немецкую ассоциацию розничной торговли (HDE).
"В этом году количество розничных магазинов в Германии сократится до менее чем 300 тысяч. По прогнозу ассоциации, за 2026 год ожидается уменьшение числа магазинов на 4,9 тысяч - до всего лишь 296 тысяч... С момента объединения Германии количество магазинов никогда не опускалось ниже 300 тысяч", - говорится в материале газеты.
По данным HDE, на которые ссылается Zeit, к концу 2015 года в Германии было еще около 372 тысяч магазинов розничной торговли. Особенно резкие падения произошли во время пандемии коронавируса - на 11,5 тысяч в 2021 году и на 11 тысяч в 2022 году.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.
ЭкономикаБизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала