https://1prime.ru/20260322/germaniya-868536974.html

В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit

Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения

2026-03-22T18:30+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

германия

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83766/35/837663560_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5b81b1bd840ec42a0df335e5ed6a1ba6.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения - ниже 300 тысяч, сообщает газета Zeit со ссылкой на Немецкую ассоциацию розничной торговли (HDE). "В этом году количество розничных магазинов в Германии сократится до менее чем 300 тысяч. По прогнозу ассоциации, за 2026 год ожидается уменьшение числа магазинов на 4,9 тысяч - до всего лишь 296 тысяч... С момента объединения Германии количество магазинов никогда не опускалось ниже 300 тысяч", - говорится в материале газеты. По данным HDE, на которые ссылается Zeit, к концу 2015 года в Германии было еще около 372 тысяч магазинов розничной торговли. Особенно резкие падения произошли во время пандемии коронавируса - на 11,5 тысяч в 2021 году и на 11 тысяч в 2022 году. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.

https://1prime.ru/20260321/dizel-868521960.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

