В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit - 22.03.2026, ПРАЙМ
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit
Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения - | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T18:01+0300
2026-03-22T18:01+0300
2026-03-22T18:30+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Число магазинов розничной торговли в Германии сокращается и в этом году впервые после объединения страны в 1990 году может упасть до рекордно низкого значения - ниже 300 тысяч, сообщает газета Zeit со ссылкой на Немецкую ассоциацию розничной торговли (HDE). "В этом году количество розничных магазинов в Германии сократится до менее чем 300 тысяч. По прогнозу ассоциации, за 2026 год ожидается уменьшение числа магазинов на 4,9 тысяч - до всего лишь 296 тысяч... С момента объединения Германии количество магазинов никогда не опускалось ниже 300 тысяч", - говорится в материале газеты. По данным HDE, на которые ссылается Zeit, к концу 2015 года в Германии было еще около 372 тысяч магазинов розничной торговли. Особенно резкие падения произошли во время пандемии коронавируса - на 11,5 тысяч в 2021 году и на 11 тысяч в 2022 году. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.
германия
европа
бизнес, мировая экономика, германия, европа
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
В Германии к концу года могут закрыться тысячи магазинов, пишет Zeit
Zeit: число магазинов в Германии впервые с 1990 года может упасть ниже 300 тысяч