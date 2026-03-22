https://1prime.ru/20260322/germaniya-868537688.html

Германия перед Пасхой столкнулась с острым дефицитом яиц

2026-03-22T18:43+0300

экономика

мировая экономика

здоровье

германия

берлин

бранденбург

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868537518_0:695:1335:1446_1920x0_80_0_0_b956ca03f05e7228f0e83a8f30e18817.jpg

БЕРЛИН, 22 мар - ПРАЙМ. Острый дефицит куриных яиц возник во многих федеральных землях Германии, включая столичный регион, в преддверии католической Пасхи (5 апреля), что вызвано вспышками инфекционных заболеваний птиц, сокращением импорта из стран ЕС и сезонным пиком потребления. По данным федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL), уровень самообеспеченности Германии яйцами в марте 2026 года упал ниже критической отметки в 72%. Наиболее напряженная обстановка наблюдается на данный момент на северо-востоке Германии, в частности, в Берлине и Бранденбурге. Как сообщает газета Berliner Morgenpost со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства в Потсдаме, из-за вспышки болезни Ньюкасла в регионе с конца февраля 2026 года было уничтожено около 1,2 миллиона кур-несушек. В результате прямые поставки в столицу оказались фактически парализованы, что привело к исчезновению продукции бюджетного сегмента из крупнейших дисконт-сетей. Сложная ситуация сохраняется и в других восточных регионах Германии. Так, по данным газеты Mitteldeutsche Zeitung, птицеводство земли Саксония-Анхальт до сих пор испытывает последствия вспышки болезни Ньюкасла, произошедшей осенью 2025 года в районе Мансфельд-Зюдхарц. Тогда было уничтожено около 40 тысяч кур-несушек, и к текущему моменту отрасль еще не успела полностью восстановить поголовье. Недостаток собственного производства наложился на сезонный ажиотаж в преддверии Пасхи, усилив дефицит на прилавках. Одновременно с этим в Тюрингии операционная деятельность местных птицефабрик оказалась существенно ограничена из-за новых карантинных мер. Введение зон отчуждения в связи с недавними вспышками птичьего гриппа (H5N1) заблокировало логистику и отгрузку продукции с ряда крупных предприятий региона. В земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, по сообщениям телеканала SWR, дефицит яиц начал ощущаться не только в супермаркетах, но и на традиционных еженедельных рынках. Покупатели отмечают отсутствие привычного выбора сортов яиц, а местные фермеры вынуждены ограничивать продажи "в одни руки", чтобы удовлетворить спрос постоянных клиентов. В Баварии, согласно сообщениям портала BR24, основной причиной пустых полок стал разрыв внутренних цепочек поставок. Птицеводы из северных земель ФРГ практически прекратили отгрузку продукции на юг, переориентировав объемы на закрытие потребностей собственных рынков. Ситуацию усугубили мартовские вспышки птичьего гриппа в районе Дахау, из-за которых местные фермеры характеризуют рынок региона как "практически пустой". В самой густонаселенной земле страны - Северном Рейне-Вестфалии - перебои связаны с сокращением поставок из Нидерландов. Как отмечает телеканал WDR, из-за новых экологических норм ЕС голландские производители сократили экспорт. Дополнительным фактором стало поведение перерабатывающих предприятий: компании массово скупили сырые яйца для промышленной окраски к празднику, что фактически "вымыло" товар из розничных сетей.

https://1prime.ru/20260322/germaniya-868536974.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

