https://1prime.ru/20260322/gillette-868527285.html

Gillette зарегистрировал товарный знак в России

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868527285.jpg?1774133859

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в ведомство в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Дзе Жиллетт Компани ЛЛК". Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года. Под товарным знаком "Gillette Fusion" компания сможет продавать в России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей. Gillette принадлежит американской компании Procter&Gamble, которая в 2022 году сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ, приостановит рекламную активность, а также сократит количество доступных на рынке продуктов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, роспатент, procter&gamble