Gillette зарегистрировал товарный знак в России - 22.03.2026, ПРАЙМ
Gillette зарегистрировал товарный знак в России
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка поступила в ведомство в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Дзе Жиллетт Компани ЛЛК". Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года. Под товарным знаком "Gillette Fusion" компания сможет продавать в России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей. Gillette принадлежит американской компании Procter&amp;Gamble, которая в 2022 году сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ, приостановит рекламную активность, а также сократит количество доступных на рынке продуктов.
Бизнес, РФ, Роспатент, Procter&Gamble
РИА Новости: Gillette зарегистрировала в России товарный знак пен для бритья

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Дзе Жиллетт Компани ЛЛК". Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года.
Под товарным знаком "Gillette Fusion" компания сможет продавать в России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей.
Gillette принадлежит американской компании Procter&Gamble, которая в 2022 году сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ, приостановит рекламную активность, а также сократит количество доступных на рынке продуктов.
 
