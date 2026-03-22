https://1prime.ru/20260322/goroda-868531603.html
Названы города на Черном море, где вырос спрос на квартиры посуточно
2026-03-22T09:05+0300
бизнес
недвижимость
россия
севастополь
анапа
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868531448_0:0:3205:1804_1920x0_80_0_0_b6d282d76ddbcd23bf6aa8d5f0966b73.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спрос на аренду квартир посуточно на Черноморском побережье в апреле сильнее всего вырос в Евпатории, Севастополе и Анапе, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". "В апреле интерес к аренде квартир сильнее всего вырос в Евпатории (на 44% в годовом выражении), Севастополе (на 41%) и Анапе (на 18,5%). Спрос на загородные дома сильнее всего вырос в Севастополе (+35%), Новороссийске (+26%) и Ялте (+23%)", - говорится в сообщении. По данным сервиса, средняя стоимость аренды квартиры в городах черноморского побережья в апреле составила 3,6 тысячи рублей в сутки, а загородного жилья - 10,6 тысячи рублей. Как правило, в апреле россияне бронируют посуточные квартиры на 5 ночей, а дома - на 4 ночи. "Южное побережье - одно из подходящих направлений, чтобы зарядить батарейки. Особенно в начале весны, когда в большинстве регионов России еще холодно. В Анапе и Геленджике сезон начинается раньше: уже в марте-апреле здесь тепло, много солнца, а длинные прогулки у моря становятся частью повседневной жизни", - напомнили в "Авито Путешествиях". Там также добавили, что со второй половины марта в Анапе начинают цвести магнолии, и город на пару недель наполняется ароматом первых весенних цветов. В целом, по данным платформы, в марте-апреле 2026 года лидерами по числу бронирований посуточного жилья на Черноморском побережье стали Сочи, Геленджик, Севастополь, Ялта и Новороссийск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868531448_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_eeeb2e3ab008e76d2a2e7c0cb3626614.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
