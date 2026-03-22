Названы города на Черном море, где вырос спрос на квартиры посуточно - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260322/goroda-868531603.html
Названы города на Черном море, где вырос спрос на квартиры посуточно
Названы города на Черном море, где вырос спрос на квартиры посуточно
бизнес
недвижимость
россия
севастополь
анапа
новороссийск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868531448_0:0:3205:1804_1920x0_80_0_0_b6d282d76ddbcd23bf6aa8d5f0966b73.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/16/868531448_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_eeeb2e3ab008e76d2a2e7c0cb3626614.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:05 22.03.2026
 
Названы города на Черном море, где вырос спрос на квартиры посуточно

Спрос на аренду квартир посуточно сильнее всего вырос в Евпатории и Севастополе

© РИА Новости . Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкЗакат в Евпатории
Закат в Евпатории - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости . Алексей Павлишак
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спрос на аренду квартир посуточно на Черноморском побережье в апреле сильнее всего вырос в Евпатории, Севастополе и Анапе, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия".
"В апреле интерес к аренде квартир сильнее всего вырос в Евпатории (на 44% в годовом выражении), Севастополе (на 41%) и Анапе (на 18,5%). Спрос на загородные дома сильнее всего вырос в Севастополе (+35%), Новороссийске (+26%) и Ялте (+23%)", - говорится в сообщении.
По данным сервиса, средняя стоимость аренды квартиры в городах черноморского побережья в апреле составила 3,6 тысячи рублей в сутки, а загородного жилья - 10,6 тысячи рублей. Как правило, в апреле россияне бронируют посуточные квартиры на 5 ночей, а дома - на 4 ночи.
"Южное побережье - одно из подходящих направлений, чтобы зарядить батарейки. Особенно в начале весны, когда в большинстве регионов России еще холодно. В Анапе и Геленджике сезон начинается раньше: уже в марте-апреле здесь тепло, много солнца, а длинные прогулки у моря становятся частью повседневной жизни", - напомнили в "Авито Путешествиях".
Там также добавили, что со второй половины марта в Анапе начинают цвести магнолии, и город на пару недель наполняется ароматом первых весенних цветов.
В целом, по данным платформы, в марте-апреле 2026 года лидерами по числу бронирований посуточного жилья на Черноморском побережье стали Сочи, Геленджик, Севастополь, Ялта и Новороссийск.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала