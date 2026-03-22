Названы города на Черном море, где вырос спрос на квартиры посуточно

Спрос на аренду квартир посуточно на Черноморском побережье в апреле сильнее всего вырос в Евпатории, Севастополе и Анапе, рассказали РИА Новости в сервисе... | 22.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Спрос на аренду квартир посуточно на Черноморском побережье в апреле сильнее всего вырос в Евпатории, Севастополе и Анапе, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". "В апреле интерес к аренде квартир сильнее всего вырос в Евпатории (на 44% в годовом выражении), Севастополе (на 41%) и Анапе (на 18,5%). Спрос на загородные дома сильнее всего вырос в Севастополе (+35%), Новороссийске (+26%) и Ялте (+23%)", - говорится в сообщении. По данным сервиса, средняя стоимость аренды квартиры в городах черноморского побережья в апреле составила 3,6 тысячи рублей в сутки, а загородного жилья - 10,6 тысячи рублей. Как правило, в апреле россияне бронируют посуточные квартиры на 5 ночей, а дома - на 4 ночи. "Южное побережье - одно из подходящих направлений, чтобы зарядить батарейки. Особенно в начале весны, когда в большинстве регионов России еще холодно. В Анапе и Геленджике сезон начинается раньше: уже в марте-апреле здесь тепло, много солнца, а длинные прогулки у моря становятся частью повседневной жизни", - напомнили в "Авито Путешествиях". Там также добавили, что со второй половины марта в Анапе начинают цвести магнолии, и город на пару недель наполняется ароматом первых весенних цветов. В целом, по данным платформы, в марте-апреле 2026 года лидерами по числу бронирований посуточного жилья на Черноморском побережье стали Сочи, Геленджик, Севастополь, Ялта и Новороссийск.

