В Госдуме рассказали о расширении полномочий ФМБА

В Госдуме рассказали о расширении полномочий ФМБА - 22.03.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о расширении полномочий ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) с 30 марта сможет по согласованию с Минспорта РФ утверждать порядок разработки методических указаний по... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T03:01+0300

2026-03-22T03:01+0300

2026-03-22T03:18+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) с 30 марта сможет по согласованию с Минспорта РФ утверждать порядок разработки методических указаний по медико-биологическому обеспечению спортсменов региональных сборных, включая адаптивный спорт, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). "Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ, который расширяет полномочия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в принятии нормативных правовых актов в сфере спортивной медицины и испытания спецсредств. Согласно документу, ФМБА сможет утверждать по согласованию с Минспорта РФ порядок разработки методических указаний по медико-биологическому обеспечению спортсменов региональных сборных, включая адаптивный спорт", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что это обеспечит преемственность медицинского сопровождения спортсменов сборных команд субъектов РФ и структурированный подход к контролю за состоянием их здоровья. "Также расширены полномочия агентства в сфере испытаний специальных средств нелетального действия с возможностью для ФМБА определять предельно допустимый уровень изменений в организме человека после их воздействия", - добавил он. Леонов уточнил, что соответствующий указ вступает в силу 30 марта 2026 года.

рф

бизнес, россия, рф, госдума, лдпр