В Киеве цены на гречку бьют рекорды
2026-03-22T20:17+0300
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Цены на гречку в Киеве на фоне дефицита крупы бьют рекорды, ее стоимость за килограмм уже достигла 80 гривен (1,82 доллара), сообщил украинский телеканал ТСН. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что дефицит гречневой крупы начался на Украине, на нее идет панический спрос, а цена за килограмм выросла вдвое. "Цены на крупу бьют рекорды: в Киеве цены на гречку уже достигли 80 гривен за килограмм, люди массово скупают дешевые остатки в супермаркетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала, в марте средняя цена на гречку была 54 гривны (1,23 доллара), но по такой стоимости крупу сейчас найти сложно. В прошлом году она стоила 33 гривны (0,75 доллара).
