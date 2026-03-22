Иран рассказал об использовании беспилотников-камикадзе против Израиля
Иран рассказал об использовании беспилотников-камикадзе против Израиля - 22.03.2026, ПРАЙМ
Иран рассказал об использовании беспилотников-камикадзе против Израиля
Иранская армия заявила, что использовала при атаке на аэропорт Тель-Авива усовершенствованные и малозаметные для радаров беспилотники-камикадзе "Араш-2",... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T13:24+0300
2026-03-22T13:24+0300
2026-03-22T13:25+0300
ДУБАЙ, 22 мар – ПРАЙМ. Иранская армия заявила, что использовала при атаке на аэропорт Тель-Авива усовершенствованные и малозаметные для радаров беспилотники-камикадзе "Араш-2", дальность применения которых достигает две тысячи километров. В субботу иранская армия заявила о нанесении удара по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива, которые используются для обслуживания самолетов-заправщиков. "Атака на аэропорт Бен-Гурион была осуществлена с помощью усовершенствованных беспилотников "Араш-2". … Дальность их применения достигает двух тысяч километров", - заявлено в сообщении, которое приводит иранское агентство Tasnim. Сообщается, что эти беспилотники обладают очень малой радиолокационной заметностью, способны долго находиться в воздухе. Кроме того, в иранской армии отметили, что "Араш-2" гораздо дешевле в производстве, чем средства, которые используются для его перехвата. При этом его сборка, подготовка и запуск осуществляется достаточно быстро, что позволяет использовать этот вид БПЛА в больших количествах, заявили в армии.
Иран рассказал об использовании беспилотников-камикадзе против Израиля
Иран заявил, что использовал против Израиля малозаметные для радаров БПЛА
ДУБАЙ, 22 мар – ПРАЙМ. Иранская армия заявила, что использовала при атаке на аэропорт Тель-Авива усовершенствованные и малозаметные для радаров беспилотники-камикадзе "Араш-2", дальность применения которых достигает две тысячи километров.
В субботу иранская армия заявила о нанесении удара по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива, которые используются для обслуживания самолетов-заправщиков.
"Атака на аэропорт Бен-Гурион была осуществлена с помощью усовершенствованных беспилотников "Араш-2". … Дальность их применения достигает двух тысяч километров", - заявлено в сообщении, которое приводит иранское агентство Tasnim
.
Сообщается, что эти беспилотники обладают очень малой радиолокационной заметностью, способны долго находиться в воздухе.
Кроме того, в иранской армии отметили, что "Араш-2" гораздо дешевле в производстве, чем средства, которые используются для его перехвата. При этом его сборка, подготовка и запуск осуществляется достаточно быстро, что позволяет использовать этот вид БПЛА в больших количествах, заявили в армии.
