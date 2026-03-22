https://1prime.ru/20260322/iran--868536780.html
Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции
Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель...
2026-03-22T17:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg
ТЕГЕРАН, 22 мар – ПРАЙМ. Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. "Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры… Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции", - сказал Зольфагари, его цитирует иранское агентство Tasnim. Кроме этого, отмечает он, Тегеран в случае атак по своим электростанциям со стороны США будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также "объекты информационно-коммуникационных технологий" Израиля целями военных ударов. Также, по словам Зольфагари, будут уничтожены все компании на Ближнем Востоке, в которых США имеют свои интересы, и электростанции в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_60:0:951:668_1920x0_80_0_0_951db101c02f5e581cfbd6884e428450.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
