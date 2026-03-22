Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции - 22.03.2026, ПРАЙМ
Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции
Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции - 22.03.2026, ПРАЙМ
Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции
Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T17:44+0300
2026-03-22T17:44+0300
мировая экономика
сша
иран
тегеран
ТЕГЕРАН, 22 мар – ПРАЙМ. Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. "Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры… Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции", - сказал Зольфагари, его цитирует иранское агентство Tasnim. Кроме этого, отмечает он, Тегеран в случае атак по своим электростанциям со стороны США будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также "объекты информационно-коммуникационных технологий" Израиля целями военных ударов. Также, по словам Зольфагари, будут уничтожены все компании на Ближнем Востоке, в которых США имеют свои интересы, и электростанции в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260322/iran-868532952.html
сша
иран
тегеран
мировая экономика, сша, иран, тегеран
Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран
17:44 22.03.2026
 
Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции

Иран полностью закроет Ормузский пролив, если США атакуют электростанции,

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
ТЕГЕРАН, 22 мар – ПРАЙМ. Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры… Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции", - сказал Зольфагари, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Кроме этого, отмечает он, Тегеран в случае атак по своим электростанциям со стороны США будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также "объекты информационно-коммуникационных технологий" Израиля целями военных ударов.
Также, по словам Зольфагари, будут уничтожены все компании на Ближнем Востоке, в которых США имеют свои интересы, и электростанции в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
"Как им удалось?" В Британии запаниковали после неожиданного хода Ирана
12:12
 
Мировая экономикаСШАИРАНТегеран
 
 
