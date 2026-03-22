Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции

Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции - 22.03.2026, ПРАЙМ

Иран грозит закрыть Ормузский пролив в случае атаки США на электростанции

Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T17:44+0300

2026-03-22T17:44+0300

2026-03-22T17:44+0300

ТЕГЕРАН, 22 мар – ПРАЙМ. Если США атакуют электростанции в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу станций, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. "Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры… Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции", - сказал Зольфагари, его цитирует иранское агентство Tasnim. Кроме этого, отмечает он, Тегеран в случае атак по своим электростанциям со стороны США будет рассматривать всю энергетическую инфраструктуру, а также "объекты информационно-коммуникационных технологий" Израиля целями военных ударов. Также, по словам Зольфагари, будут уничтожены все компании на Ближнем Востоке, в которых США имеют свои интересы, и электростанции в тех странах региона, в которых США расположили свои военные базы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20260322/iran-868532952.html

сша

иран

тегеран

мировая экономика, сша, иран, тегеран