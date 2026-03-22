"Самое мощное оружие". На Западе раскрыли главное средство Ирана против США

Главное оружие Ирана в противостоянии с США и Израилем — Ормузский пролив, сообщает Telegraph. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T01:37+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Главное оружие Ирана в противостоянии с США и Израилем — Ормузский пролив, сообщает Telegraph."Самое мощное оружие Ирана — не беспилотники, ракеты или мины. Америка и Израиль противостоят не только Исламской Республике — географические условия также представляют им угрозу. Пески Ирака и горы Афганистана напомнили американским войскам, что география имеет решающее значение в конфликте. Такая же ситуация складывается и в водах у берегов Ирана. Главный козырь Ирана? Ормузский пролив. И Тегеран разыграл эту карту, практически заблокировав водный маршрут, по которому поставляются 20 процентов нефти и газа на мировой рынок", — отмечается в статье.Кроме экономического аспекта, в материале подчеркивается и военное значение Ормузского пролива."Географические особенности пролива позволяют Ирану использовать мировую экономику в своих интересах. В его узких, мелководных и скрытых заливах могут находиться быстроходные суда, оснащенные минами, и экипажи танкеров об этом осведомлены. Это делает его главным козырем Ирана, который превосходит любые беспилотные аппараты или ракеты в его распоряжении", — утверждает издание.Рост напряженности вокруг Ирана привел к фактическому ограничению доступа в Ормузский пролив, важнейший маршрут доставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это также отразилось на экспортных и добывающих объемах нефти в регионе. В этой связи президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать свои суда в Ормузский пролив.

иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп, мировая экономика