На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана

Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер...

2026-03-22T05:32+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер Крук."Ситуация действительно выходит из-под контроля. И она резко обострилась после атаки на иранскую часть газового месторождения Южный Парс. <…> И иранцы атаковали инфраструктуру Катара, и это отбросило страну назад. Нанесен огромный ущерб. Сооружения по сжижению газа, инфраструктура сильно пострадали. Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. <…> Они сходят с ума. Они действительно разозлились", — заявил эксперт. В среду государственная энергетическая компания Катара, Qatar Energy, заявила о серьезных повреждениях промышленного комплекса в Рас-Лаффане на севере страны, где находятся крупнейшие мощности по производству сжиженного природного газа, вследствие пожаров, вызванных ракетной атакой. Ранее иранские власти предупредили о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по их газовому месторождению Южный Парс.

