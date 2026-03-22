На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана - 22.03.2026, ПРАЙМ
На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана
На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана - 22.03.2026, ПРАЙМ
На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана
Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер Крук.
2026-03-22T05:32+0300
2026-03-22T05:33+0300
иран
катар
запад
газ
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер Крук."Ситуация действительно выходит из-под контроля. И она резко обострилась после атаки на иранскую часть газового месторождения Южный Парс. &lt;…&gt; И иранцы атаковали инфраструктуру Катара, и это отбросило страну назад. Нанесен огромный ущерб. Сооружения по сжижению газа, инфраструктура сильно пострадали. Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. &lt;…&gt; Они сходят с ума. Они действительно разозлились", — заявил эксперт. В среду государственная энергетическая компания Катара, Qatar Energy, заявила о серьезных повреждениях промышленного комплекса в Рас-Лаффане на севере страны, где находятся крупнейшие мощности по производству сжиженного природного газа, вследствие пожаров, вызванных ракетной атакой. Ранее иранские власти предупредили о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по их газовому месторождению Южный Парс.
иран
катар
запад
иран, катар, запад, газ
ИРАН, КАТАР, ЗАПАД, Газ
05:32 22.03.2026 (обновлено: 05:33 22.03.2026)
 
На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана

Эксперт Крук: атака Ирана на газовый объект Катара привела к ущербу на 5 лет

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер Крук.
"Ситуация действительно выходит из-под контроля. И она резко обострилась после атаки на иранскую часть газового месторождения Южный Парс. <…> И иранцы атаковали инфраструктуру Катара, и это отбросило страну назад. Нанесен огромный ущерб. Сооружения по сжижению газа, инфраструктура сильно пострадали. Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. <…> Они сходят с ума. Они действительно разозлились", — заявил эксперт.
В среду государственная энергетическая компания Катара, Qatar Energy, заявила о серьезных повреждениях промышленного комплекса в Рас-Лаффане на севере страны, где находятся крупнейшие мощности по производству сжиженного природного газа, вследствие пожаров, вызванных ракетной атакой.
Ранее иранские власти предупредили о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по их газовому месторождению Южный Парс.
ИРАНКАТАРЗАПАДГаз
 
 
