https://1prime.ru/20260322/iran-868528796.html
На Западе заявили о многолетней катастрофе после атаки Ирана
Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T05:32+0300
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Тяжелые последствия контратаки Ирана на газовый объект Катара будут ощущаться несколько лет, сообщил на YouTube-канале британский дипломат в отставке Аластер Крук."Ситуация действительно выходит из-под контроля. И она резко обострилась после атаки на иранскую часть газового месторождения Южный Парс. <…> И иранцы атаковали инфраструктуру Катара, и это отбросило страну назад. Нанесен огромный ущерб. Сооружения по сжижению газа, инфраструктура сильно пострадали. Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. <…> Они сходят с ума. Они действительно разозлились", — заявил эксперт. В среду государственная энергетическая компания Катара, Qatar Energy, заявила о серьезных повреждениях промышленного комплекса в Рас-Лаффане на севере страны, где находятся крупнейшие мощности по производству сжиженного природного газа, вследствие пожаров, вызванных ракетной атакой. Ранее иранские власти предупредили о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по их газовому месторождению Южный Парс.
https://1prime.ru/20260321/iran-868512550.html
Эксперт Крук: атака Ирана на газовый объект Катара привела к ущербу на 5 лет
"Это смертный приговор". В США заявили о подготовке Ирана к новой операции