https://1prime.ru/20260322/iran-868528917.html
"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана
"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана
Иран обладает потенциалом для разрушения экономики США и всех их союзников, с такой оценкой в эфире YouTube-канала выступил профессор Университета Миссури в... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T05:44+0300
2026-03-22T05:44+0300
2026-03-22T05:44+0300
иран
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Иран обладает потенциалом для разрушения экономики США и всех их союзников, с такой оценкой в эфире YouTube-канала выступил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон."Иран может просто сказать миру: если вы не вмешаетесь, чтобы остановить терроризм и разрушения со стороны США и Израиля, то вся мировая экономика рухнет — или, по крайней мере, экономика Америки и ее союзников в Европе и Азии, потому что мы не позволим себя уничтожить, не потянув за собой все страны, которые не остановили США и Израиль", — сказал профессор.При этом он выразил уверенность, что ради предотвращения глобальной катастрофы остановить Соединенные Штаты и Израиль просто необходимо ."Иран уже демонстрировал, что готов действовать таким образом, потому что другого выбора у него нет. Если он остановится, его сотрут в порошок — администрация Трампа будет нападать вновь и вновь. Об этом говорят лидеры Ирана и это, безусловно, реалистичная оценка поведения США. Теперь мир должен решить, предотвратит ли он собственное экономическое разрушение, ведь пока еще Иран всерьез даже не начинал этого", — объяснил Хадсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. В течение этого времени стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал народ к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов обороняться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль
"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана
Профессор Хадсон: Иран способен подорвать экономику США и их партнеров
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ.
Иран обладает потенциалом для разрушения экономики США и всех их союзников, с такой оценкой в эфире YouTube-канала
выступил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.
"Иран может просто сказать миру: если вы не вмешаетесь, чтобы остановить терроризм и разрушения со стороны США и Израиля, то вся мировая экономика рухнет — или, по крайней мере, экономика Америки и ее союзников в Европе и Азии, потому что мы не позволим себя уничтожить, не потянув за собой все страны, которые не остановили США и Израиль", — сказал профессор.
При этом он выразил уверенность, что ради предотвращения глобальной катастрофы остановить Соединенные Штаты и Израиль просто необходимо .
"Иран уже демонстрировал, что готов действовать таким образом, потому что другого выбора у него нет. Если он остановится, его сотрут в порошок — администрация Трампа будет нападать вновь и вновь. Об этом говорят лидеры Ирана и это, безусловно, реалистичная оценка поведения США. Теперь мир должен решить, предотвратит ли он собственное экономическое разрушение, ведь пока еще Иран всерьез даже не начинал этого", — объяснил Хадсон.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. В течение этого времени стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал народ к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов обороняться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
