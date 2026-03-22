"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана

"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана - 22.03.2026, ПРАЙМ

"Еще не начинала". На Западе узнали о реальных возможностях армии Ирана

Иран обладает потенциалом для разрушения экономики США и всех их союзников, с такой оценкой в эфире YouTube-канала выступил профессор Университета Миссури в... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T05:44+0300

2026-03-22T05:44+0300

2026-03-22T05:44+0300

иран

сша

израиль

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Иран обладает потенциалом для разрушения экономики США и всех их союзников, с такой оценкой в эфире YouTube-канала выступил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон."Иран может просто сказать миру: если вы не вмешаетесь, чтобы остановить терроризм и разрушения со стороны США и Израиля, то вся мировая экономика рухнет — или, по крайней мере, экономика Америки и ее союзников в Европе и Азии, потому что мы не позволим себя уничтожить, не потянув за собой все страны, которые не остановили США и Израиль", — сказал профессор.При этом он выразил уверенность, что ради предотвращения глобальной катастрофы остановить Соединенные Штаты и Израиль просто необходимо ."Иран уже демонстрировал, что готов действовать таким образом, потому что другого выбора у него нет. Если он остановится, его сотрут в порошок — администрация Трампа будет нападать вновь и вновь. Об этом говорят лидеры Ирана и это, безусловно, реалистичная оценка поведения США. Теперь мир должен решить, предотвратит ли он собственное экономическое разрушение, ведь пока еще Иран всерьез даже не начинал этого", — объяснил Хадсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. В течение этого времени стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал народ к смене власти. Иран, в свою очередь, подчеркнул, что готов обороняться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

иран

сша

израиль

иран, сша, израиль