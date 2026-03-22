"Не хватит духу": в США жестко высказались о потерях в Иране
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: победа над Ираном обойдётся США миллионом жизней
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не располагают достаточными средствами для нанесения стратегического поражения Ирану, и выигрыш в таком конфликте будет стоить Вашингтону миллиона жизней, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью профессору Гленну Диесену на его YouTube-канале.
"Запад полагает, что может запугать иранцев и принудить к чему-либо. Мы думаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их. Но у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек, если бы понесли неприемлемо высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники. Я думаю, что у американского народа точно не хватит духу на это", — признался разведчик.
Он также отметил, что это объясняет твёрдую дипломатическую позицию Ирана, который не пошёл на уступки с начала атак на его территорию.
"Есть только одна проблема. Иран не собирается играть по правилам. Иран не собирается отказываться от Ормузского пролива только потому, что США и Израиль этого хотят. Нет, они будут воевать до тех пор, пока фактически не добьются капитуляции от Израиля и США. Ирану нужна абсолютная гарантия того, что он никогда больше не подвергнется нападению. Иран непреклонен в этом вопросе", — отметил Джонсон.
Боевые действия между Соединёнными Штатами, Израилем и Исламской Республикой продолжаются уже четвёртую неделю. В течение всего этого времени стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал население свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, подчёркивает готовность защищать себя и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.