"Самая большая ошибка". В США забили тревогу из-за нового решения по Ирану

Новый подход Соединенных Штатов и Израиля к конфликту с Ираном может привести к глобальной катастрофе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный...

2026-03-22T06:54+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новый подход Соединенных Штатов и Израиля к конфликту с Ираном может привести к глобальной катастрофе, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт."Израиль и США осознали, что смена режима в Иране невозможна, и что правительство Ирана переживет текущий конфликт. Теперь их задача — погрузить иранские власти и всю страну в нищету. Они нацелены на создание долговременного ущерба способности Ирана добывать и экспортировать нефть, газ и энергию. Иран ясно дал понять, что он не останется в одиночестве в этой ситуации. Поэтому, на мой взгляд, это начало одной из самых больших ошибок. <…> Создаются условия для глобальной катастрофы", — заявил эксперт.Он считает, что в текущих условиях Иран должен принять более жесткие ограничительные меры."Иран доказал, что контролирует ситуацию. Только Иран может решать, кто может использовать Ормузский пролив. На данный момент иранцам следует принять решение о том, что через Ормузский пролив никто не должен проходить. Абсолютно никто", — отметил аналитик.Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.Из-за военных действий почти полностью прекратилось движение судов через Ормузский пролив — ведущий маршрут экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.

https://1prime.ru/20260321/usa-868524263.html

