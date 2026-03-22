"Как им удалось?" В Британии запаниковали после неожиданного хода Ирана - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Как им удалось?" В Британии запаниковали после неожиданного хода Ирана
12:12 22.03.2026
 
Telegraph: ракеты Ирана способны долететь до Лондона

Тауэрский мост, Лондон, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Удар по британской базе в Индийском океане, используемой американскими ВВС, продемонстрировал возможность иранских ракет достигнуть Лондона, пишет британское издание The Telegraph.
"Как им удалось ударить на такое расстояние? Что еще важнее, если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости", — говорится в материале.
В статье упоминается недостаточная защищенность Британии перед баллистическими ракетами, и то, что размещение систем ПРО США с ракетами SM-3 в Восточной Европе не обеспечивает безопасность Лондона.
"Если бы у нас были Patriot, как у немцев и поляков, или даже собственный аналог, как у французов, мы могли бы разместить их вокруг нашей столицы и иметь хоть какой-то шанс. Однако в нынешней ситуации наше воздушное пространство практически полностью беззащитно", — подчеркнул автор статьи.
В субботу Иран заявил о запуске двух баллистических ракет по базе Диего-Гарсия, расположенной в Индийском океане. Расстояние от архипелага Чагос, где находится база, до иранской столицы превышает пять тысяч километров. СМИ отметили, что нападение на столь удаленный объект демонстрирует, что у Ирана имеются ракеты, дальность которых превосходит ожидания его противников.
