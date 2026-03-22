"Опасное время". В США забили тревогу после ультиматума Ирану

Угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана приведут лишь к усилению блокады Ормузского пролива, заявил подполковник армии США в отставке... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T16:40+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана приведут лишь к усилению блокады Ормузского пролива, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."В любом случае они точно не откроют Ормузский пролив, и по факту иранцы заявили, что перекроют его еще сильнее", — написал он в социальной сети X.Дэвис отметил, что действия американской администрации в ходе ближневосточного конфликта не приведут к его успешному завершению."Это очень опасное время для США и наших союзников, и виной тому исключительно начатая нами война, над которой мы уже утратили контроль", — резюмировал он.В воскресенье ночью Трамп пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то американские военные уничтожат его электростанции.Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

мировая экономика, ормузский пролив, тегеран, сша, дональд трамп