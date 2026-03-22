"Закончится катастрофой": Залужный сделал неожиданное заявление
22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T06:45+0300
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая Соединёнными Штатами в Иране, может стать катастрофичной, если она перейдёт в наземную фазу, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для британского издания Telegraph."Я заявляю, что невозможно предсказать, когда закончится эта война (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.). <…> Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу "зоны поражения" в пустынной местности будет крайне опасна. Это обернется катастрофой", — написал он.С 28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты на территории Ирана, включая Тегеран, сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.В пятницу CBS News информировала о том, что Пентагон по распоряжению президента США Дональда Трампа разработал детальные планы возможного ввода наземных войск в Иран.
