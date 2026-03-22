"Подверглись обстрелу". В США сделали резкое заявление о захвате Харка - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Подверглись обстрелу". В США сделали резкое заявление о захвате Харка
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. План Соединенных Штатов по захвату иранского острова Харк неизбежно потерпит крах, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Неужели вы действительно так плохо понимаете, насколько сложна задача по захвату Харка американскими войсками? Мы не сможем &lt;…&gt; добраться до Харка даже на авианосце USS Boxer и авианесущем десантном корабле USS Tripoli. Таким образом, единственными возможными вариантами остаются вертолеты или конвертоплан CV-22 Osprey, но эти летательные аппараты уязвимы перед любым оборонительным оружием, которое может применить Иран. Если бы США и удалось высадиться и разгромить иранский гарнизон, то они бы подверглись беспощадному обстрелу ракетами, беспилотниками и даже артиллерией", — написал он в социальной сети X.Дэвис отметил, что план попытаться захватить остров Харк является "заведомо неосуществимым".По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова Харк. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал исламской республики: там перерабатывается 90% всего экспорта.Во вторник пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что противников Ирана в случае нападения на Харк унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, он станет кладбищем для захватчиков.Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке превратятся в "горы пепла", если США ударят по Харку.Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
21:21 22.03.2026
 
"Подверглись обстрелу". В США сделали резкое заявление о захвате Харка

Дэвис назвал план Вашингтона по захвату острова Харк заведомо неосуществимым

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. План Соединенных Штатов по захвату иранского острова Харк неизбежно потерпит крах, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Неужели вы действительно так плохо понимаете, насколько сложна задача по захвату Харка американскими войсками? Мы не сможем <…> добраться до Харка даже на авианосце USS Boxer и авианесущем десантном корабле USS Tripoli. Таким образом, единственными возможными вариантами остаются вертолеты или конвертоплан CV-22 Osprey, но эти летательные аппараты уязвимы перед любым оборонительным оружием, которое может применить Иран. Если бы США и удалось высадиться и разгромить иранский гарнизон, то они бы подверглись беспощадному обстрелу ракетами, беспилотниками и даже артиллерией", — написал он в социальной сети X.
Дэвис отметил, что план попытаться захватить остров Харк является "заведомо неосуществимым".
По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова Харк. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал исламской республики: там перерабатывается 90% всего экспорта.
Во вторник пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что противников Ирана в случае нападения на Харк унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, он станет кладбищем для захватчиков.
Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке превратятся в "горы пепла", если США ударят по Харку.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
