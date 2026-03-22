"Подверглись обстрелу". В США сделали резкое заявление о захвате Харка
Дэвис назвал план Вашингтона по захвату острова Харк заведомо неосуществимым
Остров Харк. Архивное фото
CC0 / Public domain /
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. План Соединенных Штатов по захвату иранского острова Харк неизбежно потерпит крах, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Неужели вы действительно так плохо понимаете, насколько сложна задача по захвату Харка американскими войсками? Мы не сможем <…> добраться до Харка даже на авианосце USS Boxer и авианесущем десантном корабле USS Tripoli. Таким образом, единственными возможными вариантами остаются вертолеты или конвертоплан CV-22 Osprey, но эти летательные аппараты уязвимы перед любым оборонительным оружием, которое может применить Иран. Если бы США и удалось высадиться и разгромить иранский гарнизон, то они бы подверглись беспощадному обстрелу ракетами, беспилотниками и даже артиллерией", — написал он в социальной сети X.
Дэвис отметил, что план попытаться захватить остров Харк является "заведомо неосуществимым".
Во вторник пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни предупредил, что противников Ирана в случае нападения на Харк унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, он станет кладбищем для захватчиков.
Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке превратятся в "горы пепла", если США ударят по Харку.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.