Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела - 22.03.2026, ПРАЙМ
Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела
Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт | 22.03.2026, ПРАЙМ
04:46 22.03.2026 (обновлено: 05:02 22.03.2026)
 
Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела

РИА Новости: постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела на 24 процента

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Средние потребительские цены на постную продуктовую корзину в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в целом демонстрировали благоприятную динамику", – сказал он.
Овощи и зелень в феврале преимущественно подешевели. Так, картофель снизился в цене на 24,1%, капуста - на 18,6%, лук - на 15,4%, свекла - на 10,6%. "Это обусловлено хорошим урожаем прошлого года и достаточными запасами корнеплодов", - объяснил Тренин.
В то же время гречка подешевела на 2,4% благодаря хорошему урожаю и отсутствию ажиотажного спроса. Цены на свежие грибы практически не изменились: рост всего на 0,4%.
Фрукты в основном дешевели. Так, апельсины снизились в цене на 14,6%, бананы - на 8,4%, сухофрукты - на 1,3%.
"Базовые постные продукты, прежде всего, овощи и часть круп, стали более доступными", – подытожил эксперт.
Православный Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля.
 
