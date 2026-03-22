Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T04:46+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель - на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Средние потребительские цены на постную продуктовую корзину в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в целом демонстрировали благоприятную динамику", – сказал он. Овощи и зелень в феврале преимущественно подешевели. Так, картофель снизился в цене на 24,1%, капуста - на 18,6%, лук - на 15,4%, свекла - на 10,6%. "Это обусловлено хорошим урожаем прошлого года и достаточными запасами корнеплодов", - объяснил Тренин. В то же время гречка подешевела на 2,4% благодаря хорошему урожаю и отсутствию ажиотажного спроса. Цены на свежие грибы практически не изменились: рост всего на 0,4%. Фрукты в основном дешевели. Так, апельсины снизились в цене на 14,6%, бананы - на 8,4%, сухофрукты - на 1,3%. "Базовые постные продукты, прежде всего, овощи и часть круп, стали более доступными", – подытожил эксперт. Православный Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля.

бизнес, россия, акра