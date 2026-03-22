Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разворот: крипту возвращают в Россию в другом виде - 22.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260322/kripto-868417666.html
Разворот: крипту возвращают в Россию в другом виде
Разворот: крипту возвращают в Россию в другом виде - 22.03.2026, ПРАЙМ
Разворот: крипту возвращают в Россию в другом виде
Криптовалютные платежи могут стать массовым явлением в России благодаря использованию привычных финансовых каналов – банков и брокеров. Глава ЦБ Эльвира... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T05:05+0300
2026-03-22T05:05+0300
мнения аналитиков
финансы
центральные банки
эльвира набиуллина
рынок криптовалюты
МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Криптовалютные платежи могут стать массовым явлением в России благодаря использованию привычных финансовых каналов – банков и брокеров. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банкам и брокерам могут разрешить работать в качестве криптообменников без отдельной полноценной лицензии — в уведомительном порядке, опираясь на уже действующие разрешения.Инициатива регулятора предоставить банкам и брокерам возможность стать частью инфраструктуры создаваемого в России легального рынка криптоактивов в целом правильна и поддерживается профессиональным сообществом. Стоит отметить, что формирование четких правил работы и накопленная профучастниками экспертиза позволят не только безболезненно запустить новое направление, но и в значительной степени насытить рынок новой ликвидностью в достаточно сжатые сроки. Это касается в том числе как торговли, так и обмена активами в статусе криптообменников.В качестве самого весомого аргумента "за" можно привести многолетний практический опыт работы брокеров и банков с валютой, как soft, так и hard currencies. Причем речь идет не только о сформированной и хорошо работающей инфраструктуре — бирже, торговых терминалах, онлайн-курсах валют, — но и о различных режимах торгов: биржевом и внебиржевом (ОТС). Справедливость данного утверждения подтверждается, в том числе, тем фактом, что для расчета основных курсов иностранных валют по отношению к рублю в настоящее время Центральный банк использует именно межбанковский внебиржевой курс.Дополнительным аргументом в поддержку данной инициативы служат уже имеющиеся AML-, KYC- и Compliance-процедуры, а также регулярный прозрачный репортинг, которые в значительной мере минимизируют риски мошенничества и других недобросовестных практик. А онлайн-мониторинг операций говорит о совершенстве механизма и возможности использовать его для других новых продуктов и рынков.Вместе с тем, для объективности анализа влияния инициативы на рынок важно понимать, что профучастники еще не до конца осознали специфику крипторынка. В отношении рынка действовало табу до мая 2025 года. Помимо формирования регуляторного контура, профучастникам предстоит пройти через практический этап подготовки к работе: настроить учет и отчетность по новому типу активов, сформировать конкурентное продуктовое предложение для уже искушенных инвесторов, а также синхронизировать пулы ликвидности. Последнее является краеугольным камнем в процессе возврата криптоинвестиций в российский контур, поскольку существуют определенные сложности с перемещением активов через границу ввиду санкционных ограничений.Как бы то ни было, финансовый рынок видит для себя потенциал на формирующемся крипторынке России, в том числе в направлении конвертации. Так, по состоянию на конец 2025 года за пределами России на криптокошельках россиян было сосредоточено не менее 800 млрд рублей, тогда как годовой оборот превысил 7 трлн рублей.По оценкам "Риком-траст", годовой объем репатриации активов в Россию может достигать 7–10% от данных объемов, дополнительную ликвидность обеспечат новые инвестиции россиян в пределах 3–5% от существующих в РФ альтернативных инвестиций. Это означает, что в самом консервативном сценарии объем крипторынка в первый год после его запуска может составить от 0,8 трлн рублей с последующим ежегодным удвоением. При этом обороты торгов могут находиться на уровне от 4–5 трлн рублей к середине 2027 года до 15–16 трлн рублей на конец 2028 года. Из этого оборота порядка 30–40% придется на деятельность криптообменников.Готовиться к изменениям нужно не только банкам и брокерам. Компаниям, работающим с зарубежными поставками и инвестициями через криптоактивы, стоит заранее планировать операции, оценивать риски, выстраивать схемы взаимодействия с банками и брокерами.Автор — управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.
Дмитрий Целищев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png
Дмитрий Целищев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png
мнения аналитиков, финансы, центральные банки, эльвира набиуллина, рынок криптовалюты
Мнения аналитиков, Финансы, центральные банки, Эльвира Набиуллина, рынок криптовалюты
05:05 22.03.2026
 
Разворот: крипту возвращают в Россию в другом виде

Целищев: банкам и брокерам придется научиться работать с криптовалютой

МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Криптовалютные платежи могут стать массовым явлением в России благодаря использованию привычных финансовых каналов – банков и брокеров. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банкам и брокерам могут разрешить работать в качестве криптообменников без отдельной полноценной лицензии — в уведомительном порядке, опираясь на уже действующие разрешения.
Инициатива регулятора предоставить банкам и брокерам возможность стать частью инфраструктуры создаваемого в России легального рынка криптоактивов в целом правильна и поддерживается профессиональным сообществом. Стоит отметить, что формирование четких правил работы и накопленная профучастниками экспертиза позволят не только безболезненно запустить новое направление, но и в значительной степени насытить рынок новой ликвидностью в достаточно сжатые сроки. Это касается в том числе как торговли, так и обмена активами в статусе криптообменников.
В качестве самого весомого аргумента "за" можно привести многолетний практический опыт работы брокеров и банков с валютой, как soft, так и hard currencies. Причем речь идет не только о сформированной и хорошо работающей инфраструктуре — бирже, торговых терминалах, онлайн-курсах валют, — но и о различных режимах торгов: биржевом и внебиржевом (ОТС). Справедливость данного утверждения подтверждается, в том числе, тем фактом, что для расчета основных курсов иностранных валют по отношению к рублю в настоящее время Центральный банк использует именно межбанковский внебиржевой курс.
Дополнительным аргументом в поддержку данной инициативы служат уже имеющиеся AML-, KYC- и Compliance-процедуры, а также регулярный прозрачный репортинг, которые в значительной мере минимизируют риски мошенничества и других недобросовестных практик. А онлайн-мониторинг операций говорит о совершенстве механизма и возможности использовать его для других новых продуктов и рынков.
Вместе с тем, для объективности анализа влияния инициативы на рынок важно понимать, что профучастники еще не до конца осознали специфику крипторынка. В отношении рынка действовало табу до мая 2025 года. Помимо формирования регуляторного контура, профучастникам предстоит пройти через практический этап подготовки к работе: настроить учет и отчетность по новому типу активов, сформировать конкурентное продуктовое предложение для уже искушенных инвесторов, а также синхронизировать пулы ликвидности. Последнее является краеугольным камнем в процессе возврата криптоинвестиций в российский контур, поскольку существуют определенные сложности с перемещением активов через границу ввиду санкционных ограничений.
Как бы то ни было, финансовый рынок видит для себя потенциал на формирующемся крипторынке России, в том числе в направлении конвертации. Так, по состоянию на конец 2025 года за пределами России на криптокошельках россиян было сосредоточено не менее 800 млрд рублей, тогда как годовой оборот превысил 7 трлн рублей.
По оценкам "Риком-траст", годовой объем репатриации активов в Россию может достигать 7–10% от данных объемов, дополнительную ликвидность обеспечат новые инвестиции россиян в пределах 3–5% от существующих в РФ альтернативных инвестиций. Это означает, что в самом консервативном сценарии объем крипторынка в первый год после его запуска может составить от 0,8 трлн рублей с последующим ежегодным удвоением. При этом обороты торгов могут находиться на уровне от 4–5 трлн рублей к середине 2027 года до 15–16 трлн рублей на конец 2028 года. Из этого оборота порядка 30–40% придется на деятельность криптообменников.
Готовиться к изменениям нужно не только банкам и брокерам. Компаниям, работающим с зарубежными поставками и инвестициями через криптоактивы, стоит заранее планировать операции, оценивать риски, выстраивать схемы взаимодействия с банками и брокерами.
Автор — управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковФинансыцентральные банкиЭльвира Набиуллинарынок криптовалюты
 
 
