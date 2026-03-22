Разворот: крипту возвращают в Россию в другом виде

Криптовалютные платежи могут стать массовым явлением в России благодаря использованию привычных финансовых каналов – банков и брокеров. Глава ЦБ Эльвира...

МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Криптовалютные платежи могут стать массовым явлением в России благодаря использованию привычных финансовых каналов – банков и брокеров. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банкам и брокерам могут разрешить работать в качестве криптообменников без отдельной полноценной лицензии — в уведомительном порядке, опираясь на уже действующие разрешения.Инициатива регулятора предоставить банкам и брокерам возможность стать частью инфраструктуры создаваемого в России легального рынка криптоактивов в целом правильна и поддерживается профессиональным сообществом. Стоит отметить, что формирование четких правил работы и накопленная профучастниками экспертиза позволят не только безболезненно запустить новое направление, но и в значительной степени насытить рынок новой ликвидностью в достаточно сжатые сроки. Это касается в том числе как торговли, так и обмена активами в статусе криптообменников.В качестве самого весомого аргумента "за" можно привести многолетний практический опыт работы брокеров и банков с валютой, как soft, так и hard currencies. Причем речь идет не только о сформированной и хорошо работающей инфраструктуре — бирже, торговых терминалах, онлайн-курсах валют, — но и о различных режимах торгов: биржевом и внебиржевом (ОТС). Справедливость данного утверждения подтверждается, в том числе, тем фактом, что для расчета основных курсов иностранных валют по отношению к рублю в настоящее время Центральный банк использует именно межбанковский внебиржевой курс.Дополнительным аргументом в поддержку данной инициативы служат уже имеющиеся AML-, KYC- и Compliance-процедуры, а также регулярный прозрачный репортинг, которые в значительной мере минимизируют риски мошенничества и других недобросовестных практик. А онлайн-мониторинг операций говорит о совершенстве механизма и возможности использовать его для других новых продуктов и рынков.Вместе с тем, для объективности анализа влияния инициативы на рынок важно понимать, что профучастники еще не до конца осознали специфику крипторынка. В отношении рынка действовало табу до мая 2025 года. Помимо формирования регуляторного контура, профучастникам предстоит пройти через практический этап подготовки к работе: настроить учет и отчетность по новому типу активов, сформировать конкурентное продуктовое предложение для уже искушенных инвесторов, а также синхронизировать пулы ликвидности. Последнее является краеугольным камнем в процессе возврата криптоинвестиций в российский контур, поскольку существуют определенные сложности с перемещением активов через границу ввиду санкционных ограничений.Как бы то ни было, финансовый рынок видит для себя потенциал на формирующемся крипторынке России, в том числе в направлении конвертации. Так, по состоянию на конец 2025 года за пределами России на криптокошельках россиян было сосредоточено не менее 800 млрд рублей, тогда как годовой оборот превысил 7 трлн рублей.По оценкам "Риком-траст", годовой объем репатриации активов в Россию может достигать 7–10% от данных объемов, дополнительную ликвидность обеспечат новые инвестиции россиян в пределах 3–5% от существующих в РФ альтернативных инвестиций. Это означает, что в самом консервативном сценарии объем крипторынка в первый год после его запуска может составить от 0,8 трлн рублей с последующим ежегодным удвоением. При этом обороты торгов могут находиться на уровне от 4–5 трлн рублей к середине 2027 года до 15–16 трлн рублей на конец 2028 года. Из этого оборота порядка 30–40% придется на деятельность криптообменников.Готовиться к изменениям нужно не только банкам и брокерам. Компаниям, работающим с зарубежными поставками и инвестициями через криптоактивы, стоит заранее планировать операции, оценивать риски, выстраивать схемы взаимодействия с банками и брокерами.Автор — управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.

Дмитрий Целищев

