Куба не примет роли вассала и зависимого государства, заявили в МИД

Куба является суверенной страной и не примет роли вассала или зависимого государства, заявил замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T19:33+0300

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Куба является суверенной страной и не примет роли вассала или зависимого государства, заявил замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио. Президент США Дональд Трамп ранее угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявляя, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью". "Вот что я вам скажу: Куба является суверенной страной и имеет право быть суверенной страной и право на самоопределение. Куба не согласилась бы стать государством-вассалом или зависимым государством от любой другой страны или любой другой сверхдержавы", - сказал он телеканалу NBC. Де Коссио также подчеркнул, что вооруженные силы острова готовы отражать возможную силовую акцию американских военных, но Гавана верит, что до этого не дойдет. "Мы не видим оправдания военным действиям против Кубы... Наши военные всегда готовы, и сейчас они готовятся к возможности военной агрессии. Было бы наивно не делать этого при том, что происходит в мире", - добавил он. Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком. Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявил в пятницу, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном. Сам Диас-Канель сообщил на прошлой неделе, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.

