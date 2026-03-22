Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11 классов

2026-03-22T02:22+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения России разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. "С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования", - сказал Костенко. По его словам, одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10–11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. С другой стороны, для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие на данный момент профили (естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный). При этом внутри профилей появляется возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие. "Второе существенное изменение – стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете - от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет", - отметил Костенко. Он добавил, что это будет гарантировать практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны.

