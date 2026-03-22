Умер экс-спецпрокурор США, расследовавший "российское дело"

Телеканал MS NOW сообщил о смерти экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием якобы вмешательства РФ в выборы США 2016 года. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T01:50+0300

НЬЮ-ЙОРК, 21 мар – ПРАЙМ. Телеканал MS NOW сообщил о смерти экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием якобы вмешательства РФ в выборы США 2016 года. "Роберт Мюллер, занимавший пост спецпрокурора в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, умер в пятницу, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Ему был 81 год", – говорится в сообщении. Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

