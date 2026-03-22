Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых
2026-03-22T20:29+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк - они отправляют сообщения от "руководителя" потенциальным жертвам с просьбой срочно одолжить денег, рассказал РИА Новости руководитель группы антифрода в "Яндексе" Андрей Будилов. "Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги – такие сценарии мошенничества с использованием дипфейков становятся трендом и встречаются всё чаще", - сказал он. Дипфейками называют сгенерированное изображение, видео или голос реального человека. Раньше для качественной подделки требовалась кропотливая работа и дорогое оборудование, а сегодня порог входа снизился до нескольких часов и подписки на программу, отметил эксперт. Мошенники используют дипфейки как усилитель доверия. Знакомое лицо или голос в сообщении снижают естественную настороженность, поэтому злоумышленники применяют дипфейки для усиления эффекта наряду с классическими уловками, такими как создание срочности. Эксперт посоветовал при получении подозрительного видео или аудио взять паузу и постараться критически оценить ситуацию. Типичное поведение злоумышленника – создать ощущение срочности, чтобы решить неотложную проблему. "Если вас торопят и давят на эмоции, это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника", - рекомендовал Будилов. Он также порекомендовал обращать внимание на детали в видео – например, на естественность мимики и движений – и прислушиваться к звучанию голоса: насколько он естественен, есть ли в речи живые паузы и интонации. "Важно осознавать: наличие личной информации о вас у собеседника – не повод для доверия. Злоумышленники могут знать ваши данные и активно их использовать, чтобы создать иллюзию знакомства или близости", - заключил эксперт.
Андрей Будилов: мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых с помощью дипфейка
