Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых - 22.03.2026, ПРАЙМ
Мошенничество
Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых
Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых - 22.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых
Мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк - они отправляют сообщения от "руководителя" потенциальным жертвам с... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T20:29+0300
2026-03-22T20:29+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк - они отправляют сообщения от "руководителя" потенциальным жертвам с просьбой срочно одолжить денег, рассказал РИА Новости руководитель группы антифрода в "Яндексе" Андрей Будилов. "Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги – такие сценарии мошенничества с использованием дипфейков становятся трендом и встречаются всё чаще", - сказал он. Дипфейками называют сгенерированное изображение, видео или голос реального человека. Раньше для качественной подделки требовалась кропотливая работа и дорогое оборудование, а сегодня порог входа снизился до нескольких часов и подписки на программу, отметил эксперт. Мошенники используют дипфейки как усилитель доверия. Знакомое лицо или голос в сообщении снижают естественную настороженность, поэтому злоумышленники применяют дипфейки для усиления эффекта наряду с классическими уловками, такими как создание срочности. Эксперт посоветовал при получении подозрительного видео или аудио взять паузу и постараться критически оценить ситуацию. Типичное поведение злоумышленника – создать ощущение срочности, чтобы решить неотложную проблему. "Если вас торопят и давят на эмоции, это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника", - рекомендовал Будилов. Он также порекомендовал обращать внимание на детали в видео – например, на естественность мимики и движений – и прислушиваться к звучанию голоса: насколько он естественен, есть ли в речи живые паузы и интонации. "Важно осознавать: наличие личной информации о вас у собеседника – не повод для доверия. Злоумышленники могут знать ваши данные и активно их использовать, чтобы создать иллюзию знакомства или близости", - заключил эксперт.
технологии, общество , яндекс, россия
Мошенничество, Технологии, Общество , Яндекс, РОССИЯ
20:29 22.03.2026
 
Мошенники обманывают россиян, подделывая видеосообщения от знакомых

Андрей Будилов: мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых с помощью дипфейка

Мобильный в руках у мужчины
Мобильный в руках у мужчины
Мобильный в руках у мужчины. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Мошенники научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк - они отправляют сообщения от "руководителя" потенциальным жертвам с просьбой срочно одолжить денег, рассказал РИА Новости руководитель группы антифрода в "Яндексе" Андрей Будилов.
"Видеосообщение от "руководителя" или звонок от "сотрудника полиции" с просьбой срочно перевести деньги – такие сценарии мошенничества с использованием дипфейков становятся трендом и встречаются всё чаще", - сказал он.
Дипфейками называют сгенерированное изображение, видео или голос реального человека. Раньше для качественной подделки требовалась кропотливая работа и дорогое оборудование, а сегодня порог входа снизился до нескольких часов и подписки на программу, отметил эксперт.
Мошенники используют дипфейки как усилитель доверия. Знакомое лицо или голос в сообщении снижают естественную настороженность, поэтому злоумышленники применяют дипфейки для усиления эффекта наряду с классическими уловками, такими как создание срочности.
Эксперт посоветовал при получении подозрительного видео или аудио взять паузу и постараться критически оценить ситуацию. Типичное поведение злоумышленника – создать ощущение срочности, чтобы решить неотложную проблему.
"Если вас торопят и давят на эмоции, это уже повод усомниться. В первую очередь стоит оценить, насколько просьба или ситуация соответствует привычному поведению собеседника", - рекомендовал Будилов.
%Телефонное мошенничество - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Эксперт рассказал об активизации мошенников в преддверии индексации пенсий
03:16
Он также порекомендовал обращать внимание на детали в видео – например, на естественность мимики и движений – и прислушиваться к звучанию голоса: насколько он естественен, есть ли в речи живые паузы и интонации.
"Важно осознавать: наличие личной информации о вас у собеседника – не повод для доверия. Злоумышленники могут знать ваши данные и активно их использовать, чтобы создать иллюзию знакомства или близости", - заключил эксперт.
 
МошенничествоТехнологииОбществоЯндексРОССИЯ
 
 
