https://1prime.ru/20260322/moskva-868535886.html

СМИ: житель Москвы неожиданно стал "триллионером"

2026-03-22T16:43+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Москвич должен банку триллион рублей из-за неисправности работы финансового учреждения, пишет Telegram-канал Baza."Тридцатилетний Антон зашел в приложение, чтобы проверить, пришла ли ему зарплата, но вместо "плюса" на карте увидел огромный "минус". А именно — один триллион рублей без копейки", — говорится в посте.В публикации отметили, что из-за огромного долга счет пострадавшего заблокировали, а после обращения в поддержку ему никак не помогли; пришлось с юристом отправлять официальный запрос.Потерпевший в случае продолжения блокировки счета и сохранения долга планирует пойти в суд, отмечается в публикации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

