СМИ: житель Москвы неожиданно стал "триллионером" - 22.03.2026, ПРАЙМ
Москвич должен банку триллион рублей из-за неисправности работы финансового учреждения, пишет Telegram-канал Baza. | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T16:43+0300
Baza: москвич задолжал банку триллион рублей из-за сбоя
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Москвич должен банку триллион рублей из-за неисправности работы финансового учреждения, пишет Telegram-канал Baza.
"Тридцатилетний Антон зашел в приложение, чтобы проверить, пришла ли ему зарплата, но вместо "плюса" на карте увидел огромный "минус". А именно — один триллион рублей без копейки", — говорится в посте.
В публикации отметили, что из-за огромного долга счет пострадавшего заблокировали, а после обращения в поддержку ему никак не помогли; пришлось с юристом отправлять официальный запрос.
Потерпевший в случае продолжения блокировки счета и сохранения долга планирует пойти в суд, отмечается в публикации.