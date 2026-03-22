СМИ: житель Москвы неожиданно стал "триллионером" - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260322/moskva-868535886.html
СМИ: житель Москвы неожиданно стал "триллионером"
Москвич должен банку триллион рублей из-за неисправности работы финансового учреждения, пишет Telegram-канал Baza.
2026-03-22T16:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:43 22.03.2026
 
СМИ: житель Москвы неожиданно стал "триллионером"

Baza: москвич задолжал банку триллион рублей из-за сбоя

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Москвич должен банку триллион рублей из-за неисправности работы финансового учреждения, пишет Telegram-канал Baza.
"Тридцатилетний Антон зашел в приложение, чтобы проверить, пришла ли ему зарплата, но вместо "плюса" на карте увидел огромный "минус". А именно — один триллион рублей без копейки", — говорится в посте.
В публикации отметили, что из-за огромного долга счет пострадавшего заблокировали, а после обращения в поддержку ему никак не помогли; пришлось с юристом отправлять официальный запрос.
Потерпевший в случае продолжения блокировки счета и сохранения долга планирует пойти в суд, отмечается в публикации.
 
Общество
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала