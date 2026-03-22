Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива
ДЖАКАРТА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Республики Союз Мьянма разрешили государственным служащим переходить на удаленную работу по средам в целях экономии топлива, говорится в заявлении совета национальной обороны и безопасности страны. Согласно документу, начиная с 25 марта сотрудники государственных учреждений не будут обязаны посещать офисы по средам и смогут выполнять свои обязанности из дома или служебных общежитий. "Несмотря на наличие достаточных запасов топлива, в рамках подготовки к будущим энергетическим вызовам и с целью экономии топлива принято решение о переходе на удаленную работу по средам", - говорится в заявлении. В эти дни госслужащим предписано воздерживаться от поездок, не связанных со служебной необходимостью, а также не использовать личный транспорт. Власти также рекомендовали частным компаниям по возможности внедрять аналогичный формат работы. Как подчеркивается, мера носит временный характер и будет действовать до дальнейшего уведомления.
