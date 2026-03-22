Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива - 22.03.2026, ПРАЙМ
Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива
Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива - 22.03.2026, ПРАЙМ
Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива
Власти Республики Союз Мьянма разрешили государственным служащим переходить на удаленную работу по средам в целях экономии топлива, говорится в заявлении совета | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T18:12+0300
2026-03-22T18:35+0300
ДЖАКАРТА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Республики Союз Мьянма разрешили государственным служащим переходить на удаленную работу по средам в целях экономии топлива, говорится в заявлении совета национальной обороны и безопасности страны. Согласно документу, начиная с 25 марта сотрудники государственных учреждений не будут обязаны посещать офисы по средам и смогут выполнять свои обязанности из дома или служебных общежитий. "Несмотря на наличие достаточных запасов топлива, в рамках подготовки к будущим энергетическим вызовам и с целью экономии топлива принято решение о переходе на удаленную работу по средам", - говорится в заявлении. В эти дни госслужащим предписано воздерживаться от поездок, не связанных со служебной необходимостью, а также не использовать личный транспорт. Власти также рекомендовали частным компаниям по возможности внедрять аналогичный формат работы. Как подчеркивается, мера носит временный характер и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Политика, Технологии, Мировая экономика, МЬЯНМА
18:12 22.03.2026 (обновлено: 18:35 22.03.2026)
 
Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива

Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома по средам на фоне дефицита топлива

ДЖАКАРТА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Республики Союз Мьянма разрешили государственным служащим переходить на удаленную работу по средам в целях экономии топлива, говорится в заявлении совета национальной обороны и безопасности страны.
Согласно документу, начиная с 25 марта сотрудники государственных учреждений не будут обязаны посещать офисы по средам и смогут выполнять свои обязанности из дома или служебных общежитий.
"Несмотря на наличие достаточных запасов топлива, в рамках подготовки к будущим энергетическим вызовам и с целью экономии топлива принято решение о переходе на удаленную работу по средам", - говорится в заявлении.
В эти дни госслужащим предписано воздерживаться от поездок, не связанных со служебной необходимостью, а также не использовать личный транспорт.
Власти также рекомендовали частным компаниям по возможности внедрять аналогичный формат работы.
Как подчеркивается, мера носит временный характер и будет действовать до дальнейшего уведомления.
