https://1prime.ru/20260322/myanma-868537118.html

Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива

Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива - 22.03.2026, ПРАЙМ

Госслужащим в Мьянме разрешили работать из дома из-за дефицита топлива

Власти Республики Союз Мьянма разрешили государственным служащим переходить на удаленную работу по средам в целях экономии топлива, говорится в заявлении совета | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T18:12+0300

2026-03-22T18:12+0300

2026-03-22T18:35+0300

политика

технологии

мировая экономика

мьянма

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg

ДЖАКАРТА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Республики Союз Мьянма разрешили государственным служащим переходить на удаленную работу по средам в целях экономии топлива, говорится в заявлении совета национальной обороны и безопасности страны. Согласно документу, начиная с 25 марта сотрудники государственных учреждений не будут обязаны посещать офисы по средам и смогут выполнять свои обязанности из дома или служебных общежитий. "Несмотря на наличие достаточных запасов топлива, в рамках подготовки к будущим энергетическим вызовам и с целью экономии топлива принято решение о переходе на удаленную работу по средам", - говорится в заявлении. В эти дни госслужащим предписано воздерживаться от поездок, не связанных со служебной необходимостью, а также не использовать личный транспорт. Власти также рекомендовали частным компаниям по возможности внедрять аналогичный формат работы. Как подчеркивается, мера носит временный характер и будет действовать до дальнейшего уведомления.

https://1prime.ru/20260312/potryaseniya-868216968.html

мьянма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, мьянма