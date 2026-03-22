https://1prime.ru/20260322/myanma-868538244.html
В Мьянме возник дефицит авиационного топлива
2026-03-22T18:33+0300
ДЖАКАРТА, 22 мар - ПРАЙМ. Ряд авиакомпаний в Республике Союз Мьянма приостановил продажу билетов на внутренние рейсы на фоне нехватки авиационного топлива, одновременно ужесточив ограничения для пассажиров, сообщает местное издание DVB. По данным Myanmar Airways International (MAI), авиаперевозчик сократил норму провоза багажа: в эконом-классе - с 30 до 20 килограммов, в бизнес-классе - с 40 до 30 килограммов, а ручной клади - с 14 до семи килограммов. Ограничения введены на неопределенный срок. "Источники в авиационной отрасли сообщили, что пассажирам отмененных рейсов предлагают возврат средств или изменение маршрутов", - отмечает издание. По словам представителя туристической компании, продажи билетов на внутренние рейсы MAI фактически приостановлены, но могут возобновиться с 24 марта. Ранее о приостановке продаж билетов также объявили авиакомпании Air Thanlwin и Mann Yadanarbon. На фоне кризиса выросли цены на альтернативный транспорт. Стоимость автобусных поездок по популярным маршрутам, включая Янгон - Нейпьидо и Янгон - Мандалай, за неделю почти удвоилась. "Мы слышали, что дефицит топлива может только усилиться", - заявил продавец билетов на автобусной станции Аунг Мингалар на условиях анонимности. Рост цен затронул и розничный рынок топлива. С 13 марта стоимость бензина и дизеля в стране увеличилась примерно на 20-40%, в зависимости от вида топлива. Дополнительное давление на рынок оказали введённые властями меры нормирования: зарегистрированные транспортные средства могут заправляться не чаще одного раза в сутки. Ранее власти Мьянмы заявляли, что страна располагает запасами топлива примерно на 40 дней.
DVB: несколько авиакомпаний в Мьянме приостановили продажу билетов из-за дефицита топлива
