В НАПКА рассказали, какие долги нельзя списать при судебном банкротстве

2026-03-22T07:17+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. При судебном банкротстве не списываются долги по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, по выплате заработной платы и выходного пособия, а еще долговые обязательства о возмещении морального вреда и взыскании алиментов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Несмотря на то, что процедура банкротства имеет достаточно широкий спектр действия и охватывает многие виды долгов, здесь есть свои ограничения", - рассказали в ассоциации. "Если мы говорим о судебном банкротстве (применяется при задолженности свыше 500 тысяч рублей и дело рассматривается в арбитражном суде), то не попадают под списание требования кредиторов по текущим платежам (то есть те ссуды, которые обслуживаются в срок), долги о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также о выплате заработной платы и выходного пособия", - добавили там. Также в ассоциации отметили, что нельзя списать долговые обязательства о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а еще требования, о которых не было заявлено при начале процедуры. "Говоря простым языком, списать нельзя социальные долги и те, о которых клиент не заявил сразу или по которым совершаются платежи или срок просрочки по которым не достиг 90 дней", - уточнили в пресс-службе. При этом в части внесудебного банкротства (или упрощенного банкротства, которое распространяется на долги от 25 тысяч до 1 миллиона рублей и заявление подается через МФЦ), то здесь нельзя списать требования кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом, а также все виды социальных долгов, которые распространяются и на судебную процедуру. "В первую очередь, это требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов. От долгов не освободят также, если будет доказано, что человек мог в теории отдать долг, но решил этого не делать", - сообщили в НАПКА. Там также рассказали, что списание долгов через процедуру банкротства - это крайняя мера и не единственное решение. "Суд, например, может вынести решение о реструктуризации долга. Такое решение принимается, когда у должника есть объективные возможности выплатить деньги кредитору. Также стороны могут прийти к мировому соглашению с любыми условиями - например, должник может оплатить только тело кредита, без начисленных процентов", - уточнили в ассоциации. "Более того, это наиболее оптимальный вариант, поскольку физическое лицо сможет избежать "метки", что он банкрот и в будущем может рассчитывать на одобрение заявки", - заключили в НАПКА.

