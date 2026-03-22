Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз" - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260322/papadopulos-868531158.html
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз"
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз" - 22.03.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз"
Атака на российский газовоз “Арктик Метагаз” свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T08:59+0300
2026-03-22T08:59+0300
политика
мировая экономика
рф
украина
киев
дональд трамп
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/92/836389244_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_d091d367a665bb88423960d947b7f5db.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Атака на российский газовоз “Арктик Метагаз” свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. “Я не думаю, что этот инцидент повлияет на рынки нефти или газа, но то, что он показывает, и это важнее самой атаки, — Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу”, - отметил он. По его словам, сам инцидент вряд ли окажет существенное влияние на глобальные энергетические рынки. Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. В МИД РФ ранее сообщали, что Москва держит ситуацию с газовозом на контроле, а дополнительные шаги рассмотрит после правовой квалификации инцидента.
рф
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/92/836389244_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3b84872b955b03779e34bc3fda0e1a76.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, украина, киев, дональд трамп, мария захарова
Политика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Мария Захарова
08:59 22.03.2026
 
Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз"

Пападопулос: Украина превратилась из инструмента политики в обузу для Запада

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Нефтяные качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Атака на российский газовоз “Арктик Метагаз” свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
“Я не думаю, что этот инцидент повлияет на рынки нефти или газа, но то, что он показывает, и это важнее самой атаки, — Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу”, - отметил он.
По его словам, сам инцидент вряд ли окажет существенное влияние на глобальные энергетические рынки.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
В МИД РФ ранее сообщали, что Москва держит ситуацию с газовозом на контроле, а дополнительные шаги рассмотрит после правовой квалификации инцидента.
ПолитикаМировая экономикаРФУКРАИНАКиевДональд ТрампМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала