Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз"

Экс-советник Трампа прокомментировал атаку Украины на "Арктик Метагаз" - 22.03.2026, ПРАЙМ

Атака на российский газовоз "Арктик Метагаз" свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА... | 22.03.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 22 мар - ПРАЙМ. Атака на российский газовоз “Арктик Метагаз” свидетельствует о том, что Киев из инструмента внешней политики превратился в обузу для западных стран, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. “Я не думаю, что этот инцидент повлияет на рынки нефти или газа, но то, что он показывает, и это важнее самой атаки, — Украина теперь превратилась из инструмента европейской и американской внешней политики в обузу”, - отметил он. По его словам, сам инцидент вряд ли окажет существенное влияние на глобальные энергетические рынки. Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. В МИД РФ ранее сообщали, что Москва держит ситуацию с газовозом на контроле, а дополнительные шаги рассмотрит после правовой квалификации инцидента.

