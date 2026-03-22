https://1prime.ru/20260322/parkovka-868541524.html

В Подмосковье рассказали, как получить бесплатную парковку

В Подмосковье рассказали, как получить бесплатную парковку - 22.03.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье рассказали, как получить бесплатную парковку

Жителям Московской области рассказали, как получить льготу на бесплатную парковку в регионе, за что могут эвакуировать автомобиль и что делать в таком случае.

2026-03-22T22:13+0300

2026-03-22T22:13+0300

2026-03-22T22:13+0300

бизнес

общество

недвижимость

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Жителям Московской области рассказали, как получить льготу на бесплатную парковку в регионе, за что могут эвакуировать автомобиль и что делать в таком случае. "Чтобы получить льготное разрешение многодетной семьи, стать резидентом или включить свой транспорт в реестр для бесплатной стоянки на всех платных парковках Подмосковья, следует обратиться к региональному ресурсу "Госуслуг". Подробная информация о платных парковках есть на сайте Минтранса", - сообщает 360.ru. По данным пресс-службы минтранса региона, которые приводятся в сообщении, на сегодняшний день бесплатно паркуются более 10 тысяч членов многодетных семей Подмосковья, свыше 800 владельцев электромобилей и около 260 владельцев мототранспорта. Они подали заявки и включены в региональный реестр. В 360.ru добавили, что в Московской области машину могут эвакуировать за нарушения правил парковки. Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо получить официальное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений ГИБДД, УРАТК или ГУСТ МО. После этого нужно связаться по телефону с организацией, которая эвакуировала авто, чтобы уточнить адрес спецстоянки.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , недвижимость, московская область