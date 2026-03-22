В Петербурге задержали подозреваемых в похищении сбережений у пенсионеров

2026-03-22T12:26+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину и двух женщин, подозреваемых в похищении у пенсионеров сбережений на сумму более 51 миллиона рублей в сговоре с соучастниками, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Девятнадцатого марта… в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по местам жительства задержаны 40-летний местный житель и две его помощницы 45 и 46 лет, подозреваемые в мошенничествах в отношении пожилых граждан", - говорится в сообщении. По оперативным данным, задержанные, действуя в сговоре с соучастниками, по телефону убеждали пожилых людей передать сбережения курьерам. Похищенные деньги поступали в нелегальный обменник, где конвертировались в криптовалюту и перечислялись организаторам преступной схемы. Как уточняют в ГУ МВД, аферисты подозреваются в обмане пожилого жителя Петербурга на более чем 3 миллиона рублей в августе 2024 года, а также в обмане еще одного пенсионера на сумму более 48 миллионов рублей в октябре 2025 года. Уголовные дела, которые соединены в одно производство, расследуются по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). При обысках у фигурантов изъяты, в частности, 35 банковских карт, 15 мобильных телефонов и шесть ноутбуков. Задержанный мужчина заключен под стражу, одна из его помощниц отправлена под домашний арест, другой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция устанавливает остальных участников мошеннической схемы и другие эпизоды незаконной деятельности фигурантов, добавили в региональном главке МВД.

https://1prime.ru/20260316/dolina-868353220.html

