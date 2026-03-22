Санкции ЕС снизили активность российского бизнеса на Кипре, рассказал посол
2026-03-22T11:29+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза снизили активность связанного с Кипром российского бизнеса и привели к его перестройке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. "Санкционная политика Евросоюза стала для связанного с Кипром российского бизнеса сложным испытанием. Речь идет не только о снижении активности, но и о постепенной перестройке прежней модели присутствия", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что изменения наиболее заметны в банковском секторе. "Еще одним заметным трендом последних лет стал процесс переноса юридического адреса компаний с российскими активами с территории Кипра в Россию или другие финансовые центры. Это связано с введением ограничений на проведение расчетов, корпоративные действия и выплату дивидендов через местную юрисдикцию", - добавил Зязиков. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
