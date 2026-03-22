https://1prime.ru/20260322/proliv-868540222.html

Хуситы предостерегли союзников США от отправки войск в Ормузский пролив

2026-03-22T19:59+0300

политика

иран

йемен

ормузский пролив

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg

ДОХА, 22 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) предостерегло союзников США от отправки войск в регион под предлогом защиты судоходства в Ормузском проливе. "Министерство иностранных дел Йемена предостерегает от любых попыток ввести в регион какие-либо иностранные войска, потому что любая такая попытка расширит круг агрессии", - говорится в заявлении МИД хуситов, переданном агентством Saba. Таким образом министерство прокомментировало совместное заявление 22 стран, включая ОАЭ и Бахрейн, о желании присоединиться к коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. "США своей агрессией против народа Ирана поставили себя в серьезное стратегическое затруднение и пытаются втянуть других в трясину, в которую сами же попали, в то время как есть те, кто пытается вытащить их из этой жижи", - добавило внешнеполитическое ведомство хуситов. В начале войны в Иране лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о своей поддержке Ирана, Ливана, Палестины, отметив, что движение готово к любому развитию событий и держит палец на спусковом крючке. При этом источник в международно признанном правительстве Йемена заявил РИА Новости, что йеменская армия планирует военную операцию против хуситов, если те вступят в войну на стороне Ирана.

https://1prime.ru/20260322/iran--868536780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

