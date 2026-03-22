Хуситы предостерегли союзников США от отправки войск в Ормузский пролив - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260322/proliv-868540222.html
Хуситы предостерегли союзников США от отправки войск в Ормузский пролив
2026-03-22T19:59+0300
2026-03-22T20:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13d9da0784395e6a37dbdc9a2649b911.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:59 22.03.2026 (обновлено: 20:20 22.03.2026)
 
Хуситы предостерегли союзников США от отправки войск в Ормузский пролив

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
© AP Photo / Altaf Qadri
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 22 мар - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) предостерегло союзников США от отправки войск в регион под предлогом защиты судоходства в Ормузском проливе.
"Министерство иностранных дел Йемена предостерегает от любых попыток ввести в регион какие-либо иностранные войска, потому что любая такая попытка расширит круг агрессии", - говорится в заявлении МИД хуситов, переданном агентством Saba.
Таким образом министерство прокомментировало совместное заявление 22 стран, включая ОАЭ и Бахрейн, о желании присоединиться к коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"США своей агрессией против народа Ирана поставили себя в серьезное стратегическое затруднение и пытаются втянуть других в трясину, в которую сами же попали, в то время как есть те, кто пытается вытащить их из этой жижи", - добавило внешнеполитическое ведомство хуситов.
В начале войны в Иране лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о своей поддержке Ирана, Ливана, Палестины, отметив, что движение готово к любому развитию событий и держит палец на спусковом крючке. При этом источник в международно признанном правительстве Йемена заявил РИА Новости, что йеменская армия планирует военную операцию против хуситов, если те вступят в войну на стороне Ирана.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала