Рейс "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за столкновения с птицей
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании. | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T12:57+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании. "В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета ("Шереметьево" - ред.) по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета... Посадка выполнена штатном режиме в 12.09 мск. Параметры работы обоих двигателей находились в норме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - говорится в сообщении. Как отметили в авиакомпании, рейс будет выполнен на резервном самолете, так как борту требуется дополнительная техническая проверка. На время ожидания вылета пассажирам рейса предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
