https://1prime.ru/20260322/reys-868533279.html

Рейс "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за столкновения с птицей

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании.

2026-03-22T12:57+0300

происшествия

бизнес

москва

баку

рф

аэрофлот

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861904398_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_661f1100a6fe051bfba536789aeb63a7.jpg

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Баку вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, посадка выполнена штатно, сообщили в авиакомпании. "В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва - Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета ("Шереметьево" - ред.) по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета... Посадка выполнена штатном режиме в 12.09 мск. Параметры работы обоих двигателей находились в норме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки", - говорится в сообщении. Как отметили в авиакомпании, рейс будет выполнен на резервном самолете, так как борту требуется дополнительная техническая проверка. На время ожидания вылета пассажирам рейса предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

https://1prime.ru/20260311/aeroflot-868221979.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

