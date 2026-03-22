Россия в январе сократила закупки французского вина, в результате Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера этого алкогольного напитка на... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T05:47+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила закупки французского вина, в результате Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера этого алкогольного напитка на российский рынок, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли вино из Франции на 2,2 миллиона евро против 5 миллионов в декабре 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 2,3 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, закупки сократились до минимальной суммы за семь месяцев. В результате Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в Россию с долей в 6,4% от всех поставок, месяцем ранее страна замыкала тройку лидеров. Больше всего вина по-прежнему поставляют итальянцы (37,5%), в топ-5 также вошли Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%). В целом Россия сократила закупки вина из Евросоюза в январе - всего страна импортировала алкогольного напитка на 33,9 миллиона евро против 41,6 миллиона месяцем ранее, это минимальная сумма за 10 месяцев.

