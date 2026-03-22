Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе сократила закупки французского вина - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260322/rossija-868529047.html
Россия в январе сократила закупки французского вина
Россия в январе сократила закупки французского вина - 22.03.2026, ПРАЙМ
Россия в январе сократила закупки французского вина
Россия в январе сократила закупки французского вина, в результате Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера этого алкогольного напитка на... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T05:47+0300
2026-03-22T05:49+0300
бизнес
экономика
россия
франция
латвия
польша
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868529047.jpg?1774147794
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила закупки французского вина, в результате Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера этого алкогольного напитка на российский рынок, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли вино из Франции на 2,2 миллиона евро против 5 миллионов в декабре 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 2,3 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, закупки сократились до минимальной суммы за семь месяцев. В результате Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в Россию с долей в 6,4% от всех поставок, месяцем ранее страна замыкала тройку лидеров. Больше всего вина по-прежнему поставляют итальянцы (37,5%), в топ-5 также вошли Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%). В целом Россия сократила закупки вина из Евросоюза в январе - всего страна импортировала алкогольного напитка на 33,9 миллиона евро против 41,6 миллиона месяцем ранее, это минимальная сумма за 10 месяцев.
франция
латвия
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, франция, латвия, польша, ес, евростат
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛАТВИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Евростат
05:47 22.03.2026 (обновлено: 05:49 22.03.2026)
 
Россия в январе сократила закупки французского вина

РИА Новости: Франция выпала из топ-3 европейских поставщиков вина в Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила закупки французского вина, в результате Франция потеряла место третьего в ЕС крупнейшего экспортера этого алкогольного напитка на российский рынок, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли вино из Франции на 2,2 миллиона евро против 5 миллионов в декабре 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 2,3 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, закупки сократились до минимальной суммы за семь месяцев.
В результате Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в Россию с долей в 6,4% от всех поставок, месяцем ранее страна замыкала тройку лидеров. Больше всего вина по-прежнему поставляют итальянцы (37,5%), в топ-5 также вошли Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%).
В целом Россия сократила закупки вина из Евросоюза в январе - всего страна импортировала алкогольного напитка на 33,9 миллиона евро против 41,6 миллиона месяцем ранее, это минимальная сумма за 10 месяцев.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯФРАНЦИЯЛАТВИЯПОЛЬШАЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала