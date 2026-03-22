https://1prime.ru/20260322/rossija-868530388.html
Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи
Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи - 22.03.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи
Россия в феврале увеличила импорт съедобных морских водорослей из Южной Кореи до максимальной суммы для этого месяца за всю современную историю, выяснило РИА... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T07:47+0300
2026-03-22T07:47+0300
2026-03-22T07:50+0300
экономика
бизнес
россия
южная корея
таиланд
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868530388.jpg?1774155003
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт съедобных морских водорослей из Южной Кореи до максимальной суммы для этого месяца за всю современную историю, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, российские компании в феврале ввезли из Южной Кореи употребляемые в пищу морские водоросли на 6,99 миллиона долларов против 6,93 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 0,9% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной для февраля с 2000 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия стала третьим по величине покупателем морских водорослей из Южной Кореи с долей в 18,4% от всех поставок. Больше ввезли лишь Таиланд (31,7%) и Китай (20,7%). В пятерку крупнейших импортеров вошли также Япония (6,4%) и США (5,4%).
южная корея
таиланд
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южная корея, таиланд, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ТАИЛАНД, КИТАЙ
Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи
Россия нарастила закупки съедобных водорослей из Южной Кореи до исторического максимума
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт съедобных морских водорослей из Южной Кореи до максимальной суммы для этого месяца за всю современную историю, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, российские компании в феврале ввезли из Южной Кореи употребляемые в пищу морские водоросли на 6,99 миллиона долларов против 6,93 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 0,9% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной для февраля с 2000 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате Россия стала третьим по величине покупателем морских водорослей из Южной Кореи с долей в 18,4% от всех поставок. Больше ввезли лишь Таиланд (31,7%) и Китай (20,7%). В пятерку крупнейших импортеров вошли также Япония (6,4%) и США (5,4%).