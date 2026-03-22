Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи

Россия в феврале увеличила импорт съедобных морских водорослей из Южной Кореи до максимальной суммы для этого месяца за всю современную историю, выяснило РИА... | 22.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт съедобных морских водорослей из Южной Кореи до максимальной суммы для этого месяца за всю современную историю, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, российские компании в феврале ввезли из Южной Кореи употребляемые в пищу морские водоросли на 6,99 миллиона долларов против 6,93 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 0,9% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной для февраля с 2000 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате Россия стала третьим по величине покупателем морских водорослей из Южной Кореи с долей в 18,4% от всех поставок. Больше ввезли лишь Таиланд (31,7%) и Китай (20,7%). В пятерку крупнейших импортеров вошли также Япония (6,4%) и США (5,4%).

