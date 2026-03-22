Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи - 22.03.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале увеличила импорт морских водорослей из Южной Кореи
2026-03-22T07:47+0300
2026-03-22T07:50+0300
Россия нарастила закупки съедобных водорослей из Южной Кореи до исторического максимума

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт съедобных морских водорослей из Южной Кореи до максимальной суммы для этого месяца за всю современную историю, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, российские компании в феврале ввезли из Южной Кореи употребляемые в пищу морские водоросли на 6,99 миллиона долларов против 6,93 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 0,9% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной для февраля с 2000 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате Россия стала третьим по величине покупателем морских водорослей из Южной Кореи с долей в 18,4% от всех поставок. Больше ввезли лишь Таиланд (31,7%) и Китай (20,7%). В пятерку крупнейших импортеров вошли также Япония (6,4%) и США (5,4%).
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
