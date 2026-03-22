"Назревает апокалипсис". В Финляндии сделали заявление о войне с Москвой
Отказ от поставок российского газа грозит Европе энергетической катастрофой, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
2026-03-22T21:07+0300
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Отказ от поставок российского газа грозит Европе энергетической катастрофой, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Экономика Европы ухудшается, на рынках назревает энергетический апокалипсис. Возможно, пришло время пересмотреть вопрос закупок газа у России после незаконной агрессии США и Израиля против Ирана. Это поставит интересы ЕС на первое место", — высказался он.По словам политика, Европа закрыла дверь для диалога с Москвой, что повлечет за собой "самоубийство экономики".В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.В марте цены на энергоносители в ЕС сильно подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.
Мема: конфликт против России приведет к энергетическому апокалипсису в ЕС