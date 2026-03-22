https://1prime.ru/20260322/rossiya-868540993.html

"Назревает апокалипсис". В Финляндии сделали заявление о войне с Москвой

"Назревает апокалипсис". В Финляндии сделали заявление о войне с Москвой

европа

москва

сша

марио драги

кирилл дмитриев

ес

ецб

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Отказ от поставок российского газа грозит Европе энергетической катастрофой, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Экономика Европы ухудшается, на рынках назревает энергетический апокалипсис. Возможно, пришло время пересмотреть вопрос закупок газа у России после незаконной агрессии США и Израиля против Ирана. Это поставит интересы ЕС на первое место", — высказался он.По словам политика, Европа закрыла дверь для диалога с Москвой, что повлечет за собой "самоубийство экономики".В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.В марте цены на энергоносители в ЕС сильно подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.

https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html

https://1prime.ru/20260314/rossiya-868314283.html

https://1prime.ru/20260316/ukraina-868360916.html

европа

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

