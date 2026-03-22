"Мира не будет". В ФРГ сделали неожиданное заявление о России

Мир в Европе невозможен без участия России, заявила сопредседатель оппозиционной партии Германии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T22:41+0300

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мир в Европе невозможен без участия России, заявила сопредседатель оппозиционной партии Германии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью сербскому изданию "Политика". "Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания", — отметила она.Вайдель также подчеркнула, что, по ее мнению, мир на Украине "возможен только благодаря переговорам". Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова продвигаться к поиску переговорного решения украинского кризиса, основываясь на пониманиях, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Песков отмечал, что европейцы не вовлечены в переговорный процесс и подавляющее большинство мнений, которые исходят из европейских столиц, больше способствуют продолжению войны, нежели мирным попыткам урегулирования. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва поддерживает мирное разрешение конфликта, но с учетом сложившихся условий и устранения первопричин. Он также акцентировал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть достижение долгосрочного мира, а не временное перемирие и передышка для перегруппировки и перевооружения с целью последующего возобновления конфликта.

украина, европа, москва, алиса вайдель, владимир путин, дмитрий песков