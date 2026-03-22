Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины

2026-03-22T04:43+0300

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, за нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин. "Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, то есть с 1 июня, и до 31 августа. Требования к сезонности шин в России установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" и постановлением правительства РФ", - рассказал Рощин. Он добавил, что за нарушение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена, или ТС, на котором незаконно установлен опознавательный знак "инвалид") можно получить как предупреждение, так и штраф в 500 рублей. По словам адвоката, также водителя могут признать виновником ДТП, если будет установлено, что причиной аварии стало нарушение сцепления с дорогой.

