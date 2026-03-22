Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260322/shiny-868528490.html
Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины
Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины - 22.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины
Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, за нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T04:43+0300
2026-03-22T05:01+0300
бизнес
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868528490.jpg?1774144913
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, за нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин. "Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, то есть с 1 июня, и до 31 августа. Требования к сезонности шин в России установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" и постановлением правительства РФ", - рассказал Рощин. Он добавил, что за нарушение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена, или ТС, на котором незаконно установлен опознавательный знак "инвалид") можно получить как предупреждение, так и штраф в 500 рублей. По словам адвоката, также водителя могут признать виновником ДТП, если будет установлено, что причиной аварии стало нарушение сцепления с дорогой.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ
04:43 22.03.2026 (обновлено: 05:01 22.03.2026)
 
Юрист рассказал, когда запрещено использовать шипованные шины

РИА Новости: шипованные шины запрещено использовать с начала лета

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, за нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин.
"Шипованные шины запрещено использовать с начала лета, то есть с 1 июня, и до 31 августа. Требования к сезонности шин в России установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" и постановлением правительства РФ", - рассказал Рощин.
Он добавил, что за нарушение по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена, или ТС, на котором незаконно установлен опознавательный знак "инвалид") можно получить как предупреждение, так и штраф в 500 рублей.
По словам адвоката, также водителя могут признать виновником ДТП, если будет установлено, что причиной аварии стало нарушение сцепления с дорогой.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала