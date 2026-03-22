Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словения ограничила суточный отпуск топлива, пишет Reuters - 22.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Словения ограничила суточный отпуск топлива, пишет Reuters
Словения ограничила суточный отпуск топлива, пишет Reuters
2026-03-22T17:25+0300
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/39/764083938_0:0:4464:3348_1920x0_80_0_0_17556897c40b1ea49c4a23bac66e5525.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:25 22.03.2026
 
Словения ограничила суточный отпуск топлива, пишет Reuters

© fotolia.com / ZerrinФлаг Словении
Флаг Словении - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
Флаг Словении. Архивное фото
© fotolia.com / Zerrin
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Словении ввели временные ограничения на суточный отпуск топлива, до 50 литров для физических лиц и до 200 - для юридических лиц и частных предпринимателей, на фоне конфликта на Ближнем Востоке и идущих в стране парламентских выборов, передает агентство Рейтер.
В Словении 22 марта проходят выборы в Государственное собрание (парламент), правом голоса обладают немногим менее 1,7 миллиона граждан.
"Отпуск топлива на станциях индивидуального обслуживания ограничен до 50 литров в сутки для частных транспортных средств и до 200 литров для юридических лиц и частных предпринимателей, например, фермеров. Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления", - говорится в материале агентства.
По данным Рейтер, премьер Словении Роберт Голоб заявил, что в стране нет нехватки топлива. Он сообщил, что проблема заключалась в транспортировке топлива до автозаправок и что помогать розничным торговцам с этим теперь будет армия.
Как передает агентство, в последние дни в крупнейшей нефтераспределительной компании Словении Petrol наблюдается нехватка топлива и вызванные ею очереди. Многие автозаправки в воскресенье были закрыты. Как отмечает Рейтер, при этом заправочные станции венгерской нефтегазовой компании MOL были открыты, однако они также ввели ограничения на отпуск топлива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала