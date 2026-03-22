Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сообщили о следах антибиотиков в яйцах с Украины - 22.03.2026, ПРАЙМ
В Германии сообщили о следах антибиотиков в яйцах с Украины
В Германии сообщили о следах антибиотиков в яйцах с Украины - 22.03.2026, ПРАЙМ
В Германии сообщили о следах антибиотиков в яйцах с Украины
Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные европейской... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T16:22+0300
2026-03-22T16:22+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов и кормов RASFF. "С сентября 2023 года на платформе RASFF зафиксировано 14 сообщений о проблемах с поставками яиц и яичных продуктов с Украины. Возможно, реальная цифра еще выше", - пишет газета. Как отмечает издание, после начала конфликта на Украине в 2022 году ЕС открыл свои сельскохозяйственные рынки для Украины и значительно увеличил импорт яиц оттуда: с 13 тысяч тонн в 2022 году до более чем 85 тысяч тонн в прошлом году. Пошлины и квоты на импорт многих украинских сельскохозяйственных продуктов были приостановлены в качестве "акта солидарности", подчеркивает Berliner Zeitung. "Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков", - пишет газета. В ряде случаев европейские органы сообщали о выявлении вещества AOZ (3-амино-2-оксазолидинона) - продукта распада антибиотиков из группы нитрофуранов, ранее применявшихся в животноводстве, например, для лечения бактериальных инфекций или стимуляции роста. С середины 1990-х годов в Евросоюзе действует запрет на его использование для сельскохозяйственных животных. Большинство сообщений о нарушениях поступают из стран ЕС, расположенных на восточной границе внутреннего рынка, включая Польшу, Венгрию и Словакию. Именно через эти государства в Евросоюз поступает значительная часть украинского аграрного импорта. Власти Швеции и Нидерландов также зарегистрировали отдельные случаи. Подчеркивается, что большая часть импортируемых с Украины яиц попадает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов, таких как макароны, выпечка, десерты, майонез или готовые блюда для столовых и ресторанов. Для таких товаров пока не существует обязательной маркировки по происхождению, поэтому потребители, как правило, не могут определить, из какой страны они поступают.
мировая экономика, сельское хозяйство, украина, польша, венгрия, ес
Экономика, Мировая экономика, Сельское хозяйство, УКРАИНА, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, ЕС
16:22 22.03.2026
 
В Германии сообщили о следах антибиотиков в яйцах с Украины

Berliner Zeitung: импортируемые в ЕС с Украины яйца содержат следы антибиотиков

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов и кормов RASFF.
"С сентября 2023 года на платформе RASFF зафиксировано 14 сообщений о проблемах с поставками яиц и яичных продуктов с Украины. Возможно, реальная цифра еще выше", - пишет газета.
Как отмечает издание, после начала конфликта на Украине в 2022 году ЕС открыл свои сельскохозяйственные рынки для Украины и значительно увеличил импорт яиц оттуда: с 13 тысяч тонн в 2022 году до более чем 85 тысяч тонн в прошлом году. Пошлины и квоты на импорт многих украинских сельскохозяйственных продуктов были приостановлены в качестве "акта солидарности", подчеркивает Berliner Zeitung.
"Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков", - пишет газета.
В ряде случаев европейские органы сообщали о выявлении вещества AOZ (3-амино-2-оксазолидинона) - продукта распада антибиотиков из группы нитрофуранов, ранее применявшихся в животноводстве, например, для лечения бактериальных инфекций или стимуляции роста. С середины 1990-х годов в Евросоюзе действует запрет на его использование для сельскохозяйственных животных. Большинство сообщений о нарушениях поступают из стран ЕС, расположенных на восточной границе внутреннего рынка, включая Польшу, Венгрию и Словакию. Именно через эти государства в Евросоюз поступает значительная часть украинского аграрного импорта. Власти Швеции и Нидерландов также зарегистрировали отдельные случаи.
Подчеркивается, что большая часть импортируемых с Украины яиц попадает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов, таких как макароны, выпечка, десерты, майонез или готовые блюда для столовых и ресторанов. Для таких товаров пока не существует обязательной маркировки по происхождению, поэтому потребители, как правило, не могут определить, из какой страны они поступают.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Минсельхоз оценил рост оптовых цен на яйца
20 февраля, 17:17
 
ЭкономикаМировая экономикаСельское хозяйствоУКРАИНАПОЛЬШАВЕНГРИЯЕС
 
 
