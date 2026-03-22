В Германии сообщили о следах антибиотиков в яйцах с Украины
Berliner Zeitung: импортируемые в ЕС с Украины яйца содержат следы антибиотиков
Куриные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов и кормов RASFF.
"С сентября 2023 года на платформе RASFF зафиксировано 14 сообщений о проблемах с поставками яиц и яичных продуктов с Украины. Возможно, реальная цифра еще выше", - пишет газета.
Как отмечает издание, после начала конфликта на Украине в 2022 году ЕС открыл свои сельскохозяйственные рынки для Украины и значительно увеличил импорт яиц оттуда: с 13 тысяч тонн в 2022 году до более чем 85 тысяч тонн в прошлом году. Пошлины и квоты на импорт многих украинских сельскохозяйственных продуктов были приостановлены в качестве "акта солидарности", подчеркивает Berliner Zeitung.
"Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков", - пишет газета.
В ряде случаев европейские органы сообщали о выявлении вещества AOZ (3-амино-2-оксазолидинона) - продукта распада антибиотиков из группы нитрофуранов, ранее применявшихся в животноводстве, например, для лечения бактериальных инфекций или стимуляции роста. С середины 1990-х годов в Евросоюзе действует запрет на его использование для сельскохозяйственных животных. Большинство сообщений о нарушениях поступают из стран ЕС, расположенных на восточной границе внутреннего рынка, включая Польшу, Венгрию и Словакию. Именно через эти государства в Евросоюз поступает значительная часть украинского аграрного импорта. Власти Швеции и Нидерландов также зарегистрировали отдельные случаи.
Подчеркивается, что большая часть импортируемых с Украины яиц попадает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов, таких как макароны, выпечка, десерты, майонез или готовые блюда для столовых и ресторанов. Для таких товаров пока не существует обязательной маркировки по происхождению, поэтому потребители, как правило, не могут определить, из какой страны они поступают.