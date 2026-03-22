"Идем к катастрофе". В США сделали предупреждение после решения по Ирану - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Идем к катастрофе". В США сделали предупреждение после решения по Ирану
Удары США по иранским электростанциям приведут к масштабному кризису, заявил американский аналитик Омар Баддар. | 22.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Удары США по иранским электростанциям приведут к масштабному кризису, заявил американский аналитик Омар Баддар."Осталось 47 часов (На момент публикации. — Прим. ред.) до крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса. &lt;…&gt; Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням", — написал он в социальной сети X.В воскресенье ночью президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то американские военные уничтожат его электростанции.Кампания США и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
