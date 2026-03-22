https://1prime.ru/20260322/ssha-868537274.html

Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе

Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе - 22.03.2026, ПРАЙМ

Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе

Аэропорты США переживают хаос из-за частичного шатдауна, в авиагаванях страны - многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов, сообщили в... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T18:21+0300

2026-03-22T18:21+0300

2026-03-22T18:39+0300

политика

бизнес

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Аэропорты США переживают хаос из-за частичного шатдауна, в авиагаванях страны - многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов, сообщили в министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов. "Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами. Этот хаос напрямую ложится на плечи демократов", - пишет министерство в соцсети Х. В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун МВБ. Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, отвечающее в том числе за досмотр пассажиров в аэропортах, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр. Президент США Дональд Трамп на этом фоне анонсировал ввод миграционной полиции в аэропорты страны уже в ближайший понедельник.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, дональд трамп