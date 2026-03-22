https://1prime.ru/20260322/ssha-868537274.html
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе - 22.03.2026, ПРАЙМ
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе
Аэропорты США переживают хаос из-за частичного шатдауна, в авиагаванях страны - многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов, сообщили в... | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T18:21+0300
2026-03-22T18:21+0300
2026-03-22T18:39+0300
политика
бизнес
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Аэропорты США переживают хаос из-за частичного шатдауна, в авиагаванях страны - многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов, сообщили в министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов. "Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами. Этот хаос напрямую ложится на плечи демократов", - пишет министерство в соцсети Х. В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун МВБ. Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, отвечающее в том числе за досмотр пассажиров в аэропортах, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр. Президент США Дональд Трамп на этом фоне анонсировал ввод миграционной полиции в аэропорты страны уже в ближайший понедельник.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_8c355338f41ae135c9b7d858e2de5d85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, дональд трамп
Политика, Бизнес, США, Дональд Трамп
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе
Власти США заявили о хаосе в аэропортах страны на фоне шатдауна