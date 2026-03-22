Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе - 22.03.2026, ПРАЙМ
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе
Политика, Бизнес, США, Дональд Трамп
18:21 22.03.2026 (обновлено: 18:39 22.03.2026)
 
Власти США заявили о возникшем в аэропортах страны хаосе

Власти США заявили о хаосе в аэропортах страны на фоне шатдауна

Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Аэропорты США переживают хаос из-за частичного шатдауна, в авиагаванях страны - многочасовые очереди на досмотр и серьезные задержки рейсов, сообщили в министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов.
"Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами. Этот хаос напрямую ложится на плечи демократов", - пишет министерство в соцсети Х.
В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун МВБ. Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности, отвечающее в том числе за досмотр пассажиров в аэропортах, сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр.
Президент США Дональд Трамп на этом фоне анонсировал ввод миграционной полиции в аэропорты страны уже в ближайший понедельник.
