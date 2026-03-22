Стоимость операции США против Ирана превысила 27 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T02:52+0300

ВАШИНГТОН, 22 мар – ПРАЙМ. Стоимость операции США против Ирана превысила 27 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker. За 21 день операции против Ирана расходы США составили более 27 миллиардов долларов, согласно данным портала. Число обновляется в режиме реального времени. Ресурс подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчёта основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день. Как пишет Newsweek, военная операция США против Ирана уже на старте обходится дороже, чем начало вторжения в Ирак в 2003 году. В статье отмечается, что Пентагон запросил у Конгресса 200 миллиардов долларов для продолжения кампании, что на 67 миллиардов больше, чем запрашивала администрация Джорджа Буша во время вторжения в Ирак. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

