Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино - 22.03.2026, ПРАЙМ
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино - 22.03.2026, ПРАЙМ
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино
Россия входит в пятерку стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. | 22.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-22T06:47+0300
2026-03-22T06:52+0300
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Так, средняя стоимость билета в кино в России составляет 445,6 рубля, дешевле пойти и посмотреть фильм можно лишь в Индонезии (241,6 рубля), Индии (266,2 рубля) и Мексике (440,7 рубля). Пятое место по доступности кино занимает Китай (534,9 рубля). Похожие расценки на билеты в Турции (556,2 рубля), Бразилии (567,6 рубля) и ЮАР (588,9 рубля). Уже дороже обходится досуг жителям Аргентины (724,1 рубля) и Южной Кореи (826,5 рубля). В пределах 1000 рублей можно пойти в кино в Италии, Канаде и Японии. Самые дорогие среди "Большой двадцатки" билеты в кино можно найти в США (1228,7 рубля), Германии (1219,6 рубля), Саудовской Аравии (1200 рублей), Австралии (1164,8 рубля), Франции (1134,5 рубля) и Великобритании (1094,3 рубля). "Нужно учитывать фактор санкций: без активно продвигаемых голливудских премьер посещаемость кинотеатров снижается", - рассказал ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Он отметил, что в таких условиях российским кинотеатрам приходится устанавливать более доступные цены на билеты.
индонезия
индия
мексика
бизнес, индонезия, индия, мексика
Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, ИНДИЯ, МЕКСИКА
06:47 22.03.2026 (обновлено: 06:52 22.03.2026)
 
Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на билеты в кино

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку стран "Большой двадцатки" с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, средняя стоимость билета в кино в России составляет 445,6 рубля, дешевле пойти и посмотреть фильм можно лишь в Индонезии (241,6 рубля), Индии (266,2 рубля) и Мексике (440,7 рубля).
Пятое место по доступности кино занимает Китай (534,9 рубля). Похожие расценки на билеты в Турции (556,2 рубля), Бразилии (567,6 рубля) и ЮАР (588,9 рубля). Уже дороже обходится досуг жителям Аргентины (724,1 рубля) и Южной Кореи (826,5 рубля).
В пределах 1000 рублей можно пойти в кино в Италии, Канаде и Японии.
Самые дорогие среди "Большой двадцатки" билеты в кино можно найти в США (1228,7 рубля), Германии (1219,6 рубля), Саудовской Аравии (1200 рублей), Австралии (1164,8 рубля), Франции (1134,5 рубля) и Великобритании (1094,3 рубля).
"Нужно учитывать фактор санкций: без активно продвигаемых голливудских премьер посещаемость кинотеатров снижается", - рассказал ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Он отметил, что в таких условиях российским кинотеатрам приходится устанавливать более доступные цены на билеты.
 
