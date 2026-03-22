"Сильно вредит". Стубб сделал дерзкое заявление о России - 22.03.2026, ПРАЙМ
"Сильно вредит". Стубб сделал дерзкое заявление о России
https://1prime.ru/20260322/ukraina-868529592.html
https://1prime.ru/20260321/es-868526130.html
Мировая экономика, США, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Дональд Трамп, Александр Стубб, The Telegraph, Кирилл Дмитриев
"Сильно вредит". Стубб сделал дерзкое заявление о России

Стубб: снятие Вашингтоном санкций с России вредит Украине

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 22.03.2026
Президент Финляндии Александр Стубб
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Решение США снять ограничения с российской нефти наносит ущерб Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.
"Это сильно вредит", — утверждает он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
На Западе разозлились на Украину после решения Зеленского продавать оружие
06:49
Финский политик также не смог точно ответить, вернет ли Вашингтон санкции обратно после завершения ближневосточного конфликта.
Накануне бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что решение США временно снять запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса поэтапной отмены санкций против Москвы.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер антироссийских ограничений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2026
На Западе рассказали, какой "удар" получил ЕС из-за Украины
Вчера, 23:31
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАФИНЛЯНДИЯДональд ТрампАлександр СтуббThe TelegraphКирилл Дмитриев
 
 
