https://1prime.ru/20260322/stubb-868535744.html
"Сильно вредит". Стубб сделал дерзкое заявление о России
Решение США снять ограничения с российской нефти наносит ущерб Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph. | 22.03.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
украина
финляндия
дональд трамп
александр стубб
the telegraph
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7cf31a630e016c6b308de3af541a9903.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Решение США снять ограничения с российской нефти наносит ущерб Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph."Это сильно вредит", — утверждает он.Финский политик также не смог точно ответить, вернет ли Вашингтон санкции обратно после завершения ближневосточного конфликта.Накануне бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что решение США временно снять запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса поэтапной отмены санкций против Москвы.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие страны, включая США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер антироссийских ограничений.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fa5fdfa8710233322da452177ec6d0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стубб: снятие Вашингтоном санкций с России вредит Украине